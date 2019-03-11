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13:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Двойная переплата за ЖКХ оказалась нормой для россиян

Большинство россиян переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Источник: РИА "Новости"

Глава ведомства отметил, что подобная ситуация на российском рынке сложилась из-за колоссальных проблем с законодательством.

Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам — это все чушь собачья.
Игорь Артемьев ​​​​​​​
глава ФАС

Руководитель ФАС отметил, что около трех четвертей российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ, а еще одна четверть — наоборот недоплачивает, а тарифы в них заниженные.

По словам Артемьева, в настоящий момент может наблюдаться ситуация, когда в соседних регионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться в 54 раза.
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Для ликвидации подобных перекосов в правительстве уже внесли около полутора тысяч правок в действующее законодательство, однако этого все равно недостаточно, жалуется Артемьев. Для решения проблем ФАС внесло в кабмин полноценный проект закона, который подобные проблемы должен решить.

Причиной же подобных перекосов Артемьев считает «хулиганство» на региональном уровне. Речь идет про органы местного самоуправления, которые злоупотребляют своими полномочиями, а ФАС до них дотянуться, по словам Артемьева, тяжело. «Мы наводим порядок, сейчас делим числитель на знаменатель, и у нас остается только два вида тарифов: текущий и инвестиционный, что совершенно понятно, есть операционные затраты, есть инвестиционные затраты», — рассказал Артемьев.

Правительство ранее разработало законопроект, который не позволяет росту тарифов ЖКХ превысить целевые параметры, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития. В настоящий момент этот документ проходит Государственную Думу.

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