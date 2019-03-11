The Bell: оценщиком в сделке Baring Vostok и банка «Восточный» оказался FCG

Источник: Агентство «Москва»

Расхождения в оценке пакета акций IFTG стали основой для уголовного дела против Майкла Калви и его пятерых партнеров. Они заявляют, что актив компании, проданный «Восточному», оценивается в 2,5 млрд руб., но по версии следствия его стоимость составляет 600 тыс. руб. С самого начала разбирательства (16 февраля) не сообщалось, кто был оценщиком.

Сделка между банком «Восточный» и Baring Vostok состоялась в 2017 году. The Bell со ссылкой на собеседников издания рассказал, что отчет по оценке люксембургской компании готовил сотрудник FCG Андрей Фильков. Он оценил актив примерно в 3 млрд руб. Сам Фильков не вышел на связь с журналистами.

FCG работает с 2006 года. В 2015 году она стала лучшей консалтинговой компанией на рынке венчурного капитала по версии специализированного информационного портала preqveca.ru. Среди клиентов компании Baring Vostok, Сбербанк, «Ростех», «Газпром», Фонд развития Дальнего Востока.

Как ранее сообщал Inc., все шестеро фигурантов по делу о хищении 2,5 млрд руб. останутся под арестом до 13 апреля. По делу проходят глава финансового департамента фонда Филипп Дельпаль, гендиректор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, советник предправления «Норвик Банка» Алексей Кордичев, акционер ПАО КБ «Восточный» Ваган Абгарян и директор по инвестициям Baring Vostok Илья Зюзин.

Заявитель по уголовному делу Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный», утверждает, что по акциям IFTG есть ограничения, касающиеся дивидендов, а также любых выплат при ликвидации компании, — эти суммы ограничиваются несколькими тысячами долларов. «Эти ограничения упоминались только в уставе компании, который не фигурировал в пакете документов, вынесенном на согласования по этой сделке», — сообщил Юсупов.