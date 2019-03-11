На Бузову и Баскова подали в суд за участие в рекламе компании «Кэшбери»

Житель Анапы Дмитрий Ружников, оставшийся без сбережений в результате деятельности компании «Кэшбери», намерен взыскать около одного миллиона рублей с Николая Баскова и Ольги Бузовой, которые принимали участие в рекламных видеороликах финансовой компании, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Тимура Маршани, представляющего сторону потерпевшего, Ружников инвестировал в компанию «Кэшбери», в деятельности которой Центробанк усмотрел признаки финансовой пирамиды, около 880 тысяч рублей. Спустя месяц компания развалилась и все вложенные сбережения пропали.

«У меня ДЦП, первая группа инвалидности, надо было ехать на лечение в Израиль, все собранные деньги туда вложил… Мне теперь не на что даже будет поехать в суд в Москву, потому что у меня больше нет средств», — рассказал Дмитрий Ружников корреспондентам агентства.

Теперь потерпевший намерен взыскать около одного миллиона рублей, включая 100−200 тысяч рублей морального ущерба, с Николая Баскова и Ольги Бузовой, принимавших участие в рекламе «Кэшбери».

11 марта иски к исполнителям были направлены в Кунцевский суд Москвы.

«Когда они рекламировали этот “Кэшбери”, они говорили, что сами инвестируют деньги в эту компанию и получают хорошую прибыль. Таким образом, они ассоциировали себя с “Кэшбери”… Поэтому они должны нести солидарную ответственность за вовлечение обманутых граждан в этот фонд, эту пирамиду», — заявил адвокат.

Правозащитник также отметил, что подавать иск против Артура Варданяна, заявившего ранее, что именно он владеет фондом, не намерен, в связи с тем, что это «поддельный персонаж, актер».