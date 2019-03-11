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16:49 (мск), источник: Forbes

Путину доложили об отмывании $350 млн через Промсвязьбанк

Росфинмониторинг работал по возвращению активов с 27 юрисдикциями.

Источник: Пресс-служба Президента России

Через Промсвязьбанк, санированный в декабре 2017 года и ставший опорным банком для гособоронзаказа, было легализовано $350 млн. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Продолжение: В Росфинмониторинге разъяснили доклад Путину об отмывании $350 млн

«Со следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по “Промсвязьбанку”. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов (рублей) арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — рассказал Чиханчин президенту.

Forbes направил запрос в Промсвязьбанк.

Новость
Братья Ананьевы сыграли по нотам

До санации, которую ЦБ начал в Промсвязьбанке в декабре 2017 года, банк через нидерландскую Promsvyaz Capital B.V. контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. После того, как банк был санирован, его было решено сделать опорным для работы с оборонными предприятиями. «Около 33% всех оборонзаказов уже перешло туда», — отметил Чиханчин на встрече с Путиным. Что касается бывших собственников, то после санации Дмитрий Ананьев уехал из России и стал резидентом Кипра. В отношении Ананьевых и связанных с ними компаний были начаты арбитражные дела. По одному из них на прошлой неделе Промсвязьбанку присудили выплату более 70 млрд рублей от Promsvyaz Capital B.V. и девяти других иностранных структур Ананьевых. Другой иск с рекордными требованиями 282 млрд рублей Промсвязьбанк в декабре 2018 года подал к самим Ананьевым и бывшему топ-менеджменту банка. Глава банка непрофильных активов (туда были собраны плохие долги и непрофильные активы санируемых банков) Александр Соколов в феврале говорил о том, что банк в перспективе готов преследовать Ананьевых и в иностранных юрисдикциях.

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