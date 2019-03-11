Росавтодор может построить российский Лазурный берег

Триллионный подряд на строительство дороги до Сочи может достаться компании Аркадия Ротенберга. Как пишут «Ведомости», речь идет о трассе «Джубга-Сочи». Росавтодор собирался превратить эту дорогу в российский Лазурный берег, заодно она может приобрести статус самой дорогой в стране. Согласно новой концепции, трасса станет короче и подешевеет с 1,5 трлн руб. до 1 трлн, но зато проект получит доступ к бюджетным деньгам. Источники «Ведомостей» считают, что подрядчиком выступит «Мостотрест».

Есть и другие претенденты на строительство трассы, но обычно такие проекты изначально пишутся под конкретного исполнителя, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов: «Конечно, любой крупный строительный холдинг хотел бы его получить. Но, насколько я знаю, все подряды разыгрываются еще до конкурса, то есть все-таки эти крупные игроки стараются друг другу не мешать. Всегда есть фавориты. Если он договорился, то конкурс носит чисто формальный характер. Я думаю, что “Мостотрест” действительно выиграет. Ротенберги — если не монополисты, то приоритетные игроки на рынке инфраструктурных проектов. Поэтому здесь никаких сюрпризов быть не должно».

Опять же вопрос: по поводу чего конкретно будет проходить конкурс? Он же будет организован не на всю дорогу сразу — сначала на обход, потом еще на какой-то кусок. От бюджета зависит, какая будет концепция, будут ли они ее начинать строить в нескольких местах или будут тянуть последовательно от Сочи через Лазаревское, Туапсе и так далее. Дмитрий Адамидов эксперт

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Кроме того, сроки строительства трассы до Сочи увеличены до 2037 года. А поскольку проект дороги еще не утвержден, измениться может все: и смета, и длина трассы, и время ее строительства. Об этом рассказал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Но уже сейчас, по его словам, ясно, что 1 трлн руб. отбить не удастся, даже если сделать трассу платной: «Дорогу надо строить в этом направлении. Даже наши предварительные расчеты показывают, что она будет востребована пассажирами, но все еще требует очень глубокой проработки. Я думаю, что определенное внебюджетное финансирование туда привлекали, потому что спрос будет большой, и я думаю, что многие люди захотят заплатить за быстрый проезд от Джубги до Туапсе или Сочи. Другой вопрос: какую часть этого триллиона покроет возможное привлечение внебюджетного финансирования, ведь оно точно не будет больше 30%».

Директор Института транспортной политики Михаил Блинкин подчеркивает, что новая дорога до Сочи действительно была бы полезна, поскольку сейчас там большие пробки. Однако на 1 трлн руб. можно построить более нужные объекты: «Технически эту дорогу построить можно. Она 100% будет востребована местными жителями и курортниками, потому что сейчас там ситуация плачевная.

Но, сопоставляя с дорожными бедами России в других регионах, не знаю, насколько рентабельно вкладывать 1 трлн в курортную трассу. Это огромная цифра для дорожного хозяйства, и, безусловно, можно найти более предпочтительный объект. Но это всегда вопрос таких дискуссий, поскольку дорог у нас не хватает везде. В конце концов все, что построено в олимпийском Сочи по чисто транспортным критериям, явно не подходит. Михаил Блинкин

В конце прошлого года Минтранс заявлял, что строительство трассы «Джубга-Сочи» нецелесообразно — слишком сложно и дорого. Правда, затем Минэкономразвития включило участки трассы в план развития инфраструктуры.

Сергей Гусев