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18:51 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Росавтодор может построить российский Лазурный берег

Насколько целесообразным будет строительство новой дороги до Сочи.

Триллионный подряд на строительство дороги до Сочи может достаться компании Аркадия Ротенберга. Как пишут «Ведомости», речь идет о трассе «Джубга-Сочи». Росавтодор собирался превратить эту дорогу в российский Лазурный берег, заодно она может приобрести статус самой дорогой в стране. Согласно новой концепции, трасса станет короче и подешевеет с 1,5 трлн руб. до 1 трлн, но зато проект получит доступ к бюджетным деньгам. Источники «Ведомостей» считают, что подрядчиком выступит «Мостотрест».

Есть и другие претенденты на строительство трассы, но обычно такие проекты изначально пишутся под конкретного исполнителя, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов: «Конечно, любой крупный строительный холдинг хотел бы его получить. Но, насколько я знаю, все подряды разыгрываются еще до конкурса, то есть все-таки эти крупные игроки стараются друг другу не мешать. Всегда есть фавориты. Если он договорился, то конкурс носит чисто формальный характер. Я думаю, что “Мостотрест” действительно выиграет. Ротенберги — если не монополисты, то приоритетные игроки на рынке инфраструктурных проектов. Поэтому здесь никаких сюрпризов быть не должно».

Опять же вопрос: по поводу чего конкретно будет проходить конкурс? Он же будет организован не на всю дорогу сразу — сначала на обход, потом еще на какой-то кусок. От бюджета зависит, какая будет концепция, будут ли они ее начинать строить в нескольких местах или будут тянуть последовательно от Сочи через Лазаревское, Туапсе и так далее.
Дмитрий Адамидов
эксперт
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Кроме того, сроки строительства трассы до Сочи увеличены до 2037 года. А поскольку проект дороги еще не утвержден, измениться может все: и смета, и длина трассы, и время ее строительства. Об этом рассказал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Но уже сейчас, по его словам, ясно, что 1 трлн руб. отбить не удастся, даже если сделать трассу платной: «Дорогу надо строить в этом направлении. Даже наши предварительные расчеты показывают, что она будет востребована пассажирами, но все еще требует очень глубокой проработки. Я думаю, что определенное внебюджетное финансирование туда привлекали, потому что спрос будет большой, и я думаю, что многие люди захотят заплатить за быстрый проезд от Джубги до Туапсе или Сочи. Другой вопрос: какую часть этого триллиона покроет возможное привлечение внебюджетного финансирования, ведь оно точно не будет больше 30%».

Директор Института транспортной политики Михаил Блинкин подчеркивает, что новая дорога до Сочи действительно была бы полезна, поскольку сейчас там большие пробки. Однако на 1 трлн руб. можно построить более нужные объекты: «Технически эту дорогу построить можно. Она 100% будет востребована местными жителями и курортниками, потому что сейчас там ситуация плачевная.

Но, сопоставляя с дорожными бедами России в других регионах, не знаю, насколько рентабельно вкладывать 1 трлн в курортную трассу. Это огромная цифра для дорожного хозяйства, и, безусловно, можно найти более предпочтительный объект. Но это всегда вопрос таких дискуссий, поскольку дорог у нас не хватает везде. В конце концов все, что построено в олимпийском Сочи по чисто транспортным критериям, явно не подходит.
Михаил Блинкин

В конце прошлого года Минтранс заявлял, что строительство трассы «Джубга-Сочи» нецелесообразно — слишком сложно и дорого. Правда, затем Минэкономразвития включило участки трассы в план развития инфраструктуры.

Сергей Гусев

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