В Росфинмониторинге разъяснили доклад Путину об отмывании $350 млн

Ранее сегодня информагентства сообщили о том, что глава Росфинмониторинга доложил президенту о $350 млн, которые были отмыты через Промсвязьбанк. «Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по “Промсвязьбанку”. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — сказал Чиханчин президенту.