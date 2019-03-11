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17:43 (мск), источник: Forbes

В Росфинмониторинге разъяснили доклад Путину об отмывании $350 млн

Легализация этих средств не имеет отношения к Промсвязьбанку.

Источник: Пресс-служба Президента России

В пресс-службе Росфинмониторинга пояснили, что фраза из доклада главы ведомства Юрия Чиханчина об отмывании $350 млн не имеет отношения к Промсвязьбанку. То же самое сказали в пресс-службе банка.

Ранее сегодня информагентства сообщили о том, что глава Росфинмониторинга доложил президенту о $350 млн, которые были отмыты через Промсвязьбанк. «Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по “Промсвязьбанку”. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — сказал Чиханчин президенту.

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