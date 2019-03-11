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19:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин задолжал два миллиона рублей за ЖКХ из-за ошибки в квитанции

Сотрудники пермской управляющей компании (УК) выставили одному из жителей счет за оказанные в феврале 2019-го коммунальные услуги в размере двух миллионов рублей, ошибочно «прописав» в помещении 4000 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что данная ситуация произошла из-за ошибки работников управляющей компании. В ходе проверки информация о том, что в квартире прописаны четыре тысячи человек, не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Представители УК «Свой дом» признали свою ошибку, объяснив внесение в квитанцию информации о нескольких тысячах прописанных «сбоем программного обеспечения». Соответствующее письмо от лица генерального директора компании Виктора Гашева, адресованное представителям СМИ, было размещено на странице министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края в Facebook. Собственнику квартиры принесены извинения и «произведена корректировка начислений».

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Опубликовано Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края Воскресенье, 10 марта 2019 г.
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Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что житель Перми получил от УК «Свой дом» счет за февраль 2019 года на два миллиона рублей за обслуживание квартиры площадью 40,5 квадратного метра.

Это не первый случай ошибочного начисления крупной суммы за оказание коммунальных услуг на территории края. В конце февраля один из жителей Соликамска зашел в свой личный кабинет на сайте ресурсопоставляющей компании и обнаружил, что на нем числится долг в 17 миллионов рублей.

Сотрудники компании объяснили ошибку сбоем в работе программы, уточнив, что крупные суммы на какое-то время появились в личных кабинетах и других пользователей. «Конечно же, просим прощения, если кто-то воспринял миллионные начисления всерьез», — отметили в УК.

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