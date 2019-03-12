Бывший менеджер Tesla рассказал, что компания шпионит за своими сотрудниками

Источник: AP 2019

Гутро также подтвердил заявления о том, что Tesla вмешалась во внутреннее расследование по делу о краже сырья на $37 млн на заводе Gigafactory, где производятся литий-ионные аккумуляторы для электромобилей. По его словам, компания препятствовала раскрытию этих «и других незаконных действий» властям и акционерам.

В августе 2018 года другой бывший работник Tesla Карл Хансен подал заявление, в котором говорилось о том, что компания установила специализированное маршрутизирующее оборудование, предназначенное для сбора данных с мобильных телефонов сотрудников. Он также утверждал, что на заводе Gigafactory торгуют наркотиками и воруют сырье. Как заявляет Хансен, Tesla дала ему указание не сообщать о кражах сторонним правоохранительным органам. Интересы Хансена и Гутро защищает юрист Стюарт Мейснер.

Представитель Tesla отрицает заявления Гутро: «Как и претензии других клиентов г-на Мейснера, обвинения г-на Гутро не соответствуют действительности. Они направлены только на то, чтобы привлечь внимание средств массовой информации. В течение нескольких недель до сегодняшнего дня г-н Мейснер настойчиво продавал эту историю СМИ», — сообщил Business Insider представитель компании.