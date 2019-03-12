Британия вспомнила о сланцевой революции
Перспективы газодобычи выглядят туманными.
Перспективы газодобычи выглядят туманными.
На фоне роста потребности в импорте газа Великобритания возобновила попытки разработки сланцевых залежей на своей территории. Местная компания IGas заявила об открытии залежи сланцевого газа в центральной части страны, в формации Bowland Shale, ресурсы которой оцениваются в 37 трлн кубометров. Эксперты, впрочем, напоминают, что все предыдущие попытки начать промышленную добычу сланцевого газа в Европе оканчивались неудачей, и технология едва ли подойдет для густонаселенных Британских островов.
Британская компания IGas 11 марта объявила об открытии сланцевой залежи с признаками наличия углеводородов в ходе бурения скважины в северном Ноттингемшире, толщина продуктивного пласта оценивается в 250 м. «Собранные данные показывают наличие существенных перспективных ресурсов», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Стивена Боулера. Пробуренная скважина находится на крупной сланцевой формации Bowland Shale, ресурсы которой Британская геологическая служба оценивала в 37,6 трлн кубометров. Впрочем, извлекаемые запасы в случае сланца могут быть намного меньше этих значений.
Уже сейчас страна почти наполовину зависит от импортного газа, в основном норвежского. Однако по мере снижения добычи и в Норвегии Великобритания стоит перед перспективой роста импорта российского газа — как по трубопроводам, так и форме СПГ.
Центральная часть Великобритании всегда считалась перспективной с точки зрения залежей сланцевых углеводородов. Но бурение, начатое в 2011 году компанией Cuadrilla, было остановлено после того, как при проведении гидроразрыва пласта были зафиксированы два землетрясения мощностью 1,5 и 2,2 балла. Завязалась многолетняя тяжба. Но опасения роста импортной зависимости вкупе с повышением цен на нефть подогрели интерес добывающих компаний, и осенью 2018 года Cuadrilla вернулась к бурению скважин. При этом правительство требует от добывающих компаний прекращать все операции на 18 часов в случае, если гидроразрыв приводит к толчкам магнитудой более 0,5 балла, сейчас компании пытаются оспорить это требование как избыточное.
В Польше, где EIA оценивала извлекаемые запасы в 4 трлн кубометров, а общие инвестиции со стороны ConocoPhillips, Exxon, Chevron, Total и Marathon Oil достигали сотен миллионов долларов, работы практически прекращены. Во Франции гидроразрыв законодательно запрещен, в Германии получить разрешение на него
«Компания IGas хочет собрать деньги инвесторов, которые верят в перспективы добычи сланцевого газа, — считает Алексей Гривач из ФНЭБ.— Но для густонаселенных Британских островов разработка сланцевых запасов, мягко говоря, выглядит очень вызывающе. Гидроразрывы будут постоянно провоцировать землетрясения, возможно заражение грунтовых вод раствором для проведения разрыва, содержащим химикаты, а также утечка метана в атмосферу через трещины в породе».
В США, где сланцевый газ очень успешно добывается с середины 2000-х годов, добыча действительно сосредоточена в сравнительно малолюдных областях Техаса, Оклахомы и Северной Дакоты. Однако в последние годы ведется активная разработка очень крупной залежи Marcellus на густонаселенном
Юрий Барсуков