Британия вспомнила о сланцевой революции

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На фоне роста потребности в импорте газа Великобритания возобновила попытки разработки сланцевых залежей на своей территории. Местная компания IGas заявила об открытии залежи сланцевого газа в центральной части страны, в формации Bowland Shale, ресурсы которой оцениваются в 37 трлн кубометров. Эксперты, впрочем, напоминают, что все предыдущие попытки начать промышленную добычу сланцевого газа в Европе оканчивались неудачей, и технология едва ли подойдет для густонаселенных Британских островов.

Британская компания IGas 11 марта объявила об открытии сланцевой залежи с признаками наличия углеводородов в ходе бурения скважины в северном Ноттингемшире, толщина продуктивного пласта оценивается в 250 м. «Собранные данные показывают наличие существенных перспективных ресурсов», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Стивена Боулера. Пробуренная скважина находится на крупной сланцевой формации Bowland Shale, ресурсы которой Британская геологическая служба оценивала в 37,6 трлн кубометров. Впрочем, извлекаемые запасы в случае сланца могут быть намного меньше этих значений.

Великобритания является крупнейшим производителем газа в Европе после Норвегии, но добыча, сконцентрированная на истощающихся месторождениях Северного моря, с 2000 года упала в 2,7 раза, до 41 млрд кубометров в год.

Инфографика Зависимость стран Европы от российского газа

Уже сейчас страна почти наполовину зависит от импортного газа, в основном норвежского. Однако по мере снижения добычи и в Норвегии Великобритания стоит перед перспективой роста импорта российского газа — как по трубопроводам, так и форме СПГ.

Центральная часть Великобритании всегда считалась перспективной с точки зрения залежей сланцевых углеводородов. Но бурение, начатое в 2011 году компанией Cuadrilla, было остановлено после того, как при проведении гидроразрыва пласта были зафиксированы два землетрясения мощностью 1,5 и 2,2 балла. Завязалась многолетняя тяжба. Но опасения роста импортной зависимости вкупе с повышением цен на нефть подогрели интерес добывающих компаний, и осенью 2018 года Cuadrilla вернулась к бурению скважин. При этом правительство требует от добывающих компаний прекращать все операции на 18 часов в случае, если гидроразрыв приводит к толчкам магнитудой более 0,5 балла, сейчас компании пытаются оспорить это требование как избыточное.

До сих пор планы добычи сланцевого газа в Европе, несмотря на изначально радужные перспективы, оборачивались полным крахом.

В Польше, где EIA оценивала извлекаемые запасы в 4 трлн кубометров, а общие инвестиции со стороны ConocoPhillips, Exxon, Chevron, Total и Marathon Oil достигали сотен миллионов долларов, работы практически прекращены. Во Франции гидроразрыв законодательно запрещен, в Германии получить разрешение на него де-факто невозможно.

Таким образом, на данный момент Великобритания — единственная европейская страна, где разработка сланца по-прежнему находится в актуальной повестке.