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11:51 (мск), источник: Forbes

Михаил Фридман впервые стал самым богатым лондонцем

Forbes назвал совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана самым богатым жителем столицы Великобритании. Ранее таковым считался Леонард Блаватник.

Источник: РИА "Новости"

Forbes на основе нового глобального рейтинга богатейших людей мира подсчитал, в каких городах живет наибольшее количество миллиардеров, а также назвал самых богатых жителей этих городов. В Лондоне, где живут 55 миллиардеров с совокупным состоянием $226 млрд (это пятое место среди городов мира) самым богатым жителем стал россиянин, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием $15 млрд.

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Фридман назван самым богатым лондонцем впервые. До этого в течение нескольких лет это звание удерживал за собой выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Теперь местом постоянного проживания Блаватника Forbes называет Нью-Йорк.

В интервью Forbes в конце 2017 года Фридман рассказывал, что в основном работает в Лондоне. «Я налоговый резидент Великобритании. У меня есть еще и гражданство Израиля, но я там не живу. Я живу в Лондоне», — говорил миллиардер. В британской столице Фридман купил у бизнесмена из Кувейта исторический особняк Athlone House за 65 млн фунтов. «Это просто старый дом. Там много таких. В этом доме одно время располагался госпиталь королевских воздушных сил, потом он сменил еще нескольких хозяев», — рассказывал он.

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