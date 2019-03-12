Михаил Фридман впервые стал самым богатым лондонцем

Forbes на основе нового глобального рейтинга богатейших людей мира подсчитал , в каких городах живет наибольшее количество миллиардеров, а также назвал самых богатых жителей этих городов. В Лондоне, где живут 55 миллиардеров с совокупным состоянием $226 млрд (это пятое место среди городов мира) самым богатым жителем стал россиянин, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием $15 млрд.

В интервью Forbes в конце 2017 года Фридман рассказывал, что в основном работает в Лондоне. «Я налоговый резидент Великобритании. У меня есть еще и гражданство Израиля, но я там не живу. Я живу в Лондоне», — говорил миллиардер. В британской столице Фридман купил у бизнесмена из Кувейта исторический особняк Athlone House за 65 млн фунтов. «Это просто старый дом. Там много таких. В этом доме одно время располагался госпиталь королевских воздушных сил, потом он сменил еще нескольких хозяев», — рассказывал он.