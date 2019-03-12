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11:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сингапур стал четвертой страной, приостановившей полеты Boeing 737 Max 8

Сингапур временно приостановил полеты самолетов Boeing 737 Max 8 в своем воздушном пространстве после крушения аналогичного самолета Ethiopian Airlines.

Источник: BBC News Русская служба

Накануне запрет ввели Китай, Индонезия и Эфиопия. США не приостановливали полеты, но требуют от Boeing обновить программное обеспечение.

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Отдельные авиакомпании также приняли решение о приостановке полетов Boeing 737 Max 8. В их числе аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico и бразильская Gol, а также Cayman Airways. Власти Казахстана предписали всем авиакомпаниям, эксплуатириующим лайнер, провести дополнительные тренинги для персонала.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода — в конце октября 2017 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Реакция США, ЕС и России

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что пока у него нет оснований для приостановки полетов Boeing 737 Max.

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При этом, как сообщает агентство Рейтер, ведомство потребует от производителя выпустить дополнение к программному обеспечению лайнера.

Октябрьская катастрофа в Индонезии предположительно произошла из-за того, что пилоты не смогли справиться с автоматической системой, которая предотвращает задирание носа самолета, потерю тяги и срыв в штопор. Тогда сообщалось, что Boeing обновит программное обеспечение, чтобы предотвратить подобные катастрофы.

Компания в понедельник сообщила, что планирует представить обновленное программное обеспечение в ближайшее время.

«Мы предпринимаем все усилия, чтобы понять все аспекты произошедшей аварии, тесно сотрудничаем со следователями и регулирующими органами», — говорилось в сообщении Boeing.

Власти Евросоюза после авиакатастрофы в Эфиопии заявили, что примут решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиавластями США.
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Российские авиационные власти не делали заявлений по поводу Boeing 737 Max 8 — накануне в Росавиации не ответили на запрос Русской службы Би-би-си, сообщений на сайте ведомства также не опубликовано.

Единственный российский эксплуатант Boeing 737 Max 8 — авиакомпания S7 Airlines — пока продолжает использовать этот тип самолета. «Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737MAX в авиакомпании не поступало», — сказали в компании.

S7 получила два самолета в октябре прошлого года, всего на тот момент было заказано 11 таких лайнеров. Еще четыре российские авиакомпании заказали Max: «Победа» (20), «Уральские авиалинии» (14), Utair (28, по данным Boeing) и «Нордстар» (3), писали «Ведомости».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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