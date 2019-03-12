Сингапур стал четвертой страной, приостановившей полеты Boeing 737 Max 8
Сингапур временно приостановил полеты самолетов Boeing 737 Max 8 в своем воздушном пространстве после крушения аналогичного самолета Ethiopian Airlines.
Сингапур временно приостановил полеты самолетов Boeing 737 Max 8 в своем воздушном пространстве после крушения аналогичного самолета Ethiopian Airlines.
Накануне запрет ввели Китай, Индонезия и Эфиопия. США не приостановливали полеты, но требуют от Boeing обновить программное обеспечение.
Отдельные авиакомпании также приняли решение о приостановке полетов Boeing 737 Max 8. В их числе аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico и бразильская Gol, а также Cayman Airways. Власти Казахстана предписали всем авиакомпаниям, эксплуатириующим лайнер, провести дополнительные тренинги для персонала.
10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из
Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода — в конце октября 2017 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
Реакция США, ЕС и России
В то же время Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что пока у него нет оснований для приостановки полетов Boeing 737 Max.
При этом, как сообщает агентство Рейтер, ведомство потребует от производителя выпустить дополнение к программному обеспечению лайнера.
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Компания в понедельник сообщила, что планирует представить обновленное программное обеспечение в ближайшее время.
«Мы предпринимаем все усилия, чтобы понять все аспекты произошедшей аварии, тесно сотрудничаем со следователями и регулирующими органами», — говорилось в сообщении Boeing.
Российские авиационные власти не делали заявлений по поводу Boeing 737 Max 8 — накануне в Росавиации не ответили на запрос Русской службы
Единственный российский эксплуатант Boeing 737 Max 8 — авиакомпания S7 Airlines — пока продолжает использовать этот тип самолета. «Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737MAX в авиакомпании не поступало», — сказали в компании.
S7 получила два самолета в октябре прошлого года, всего на тот момент было заказано 11 таких лайнеров. Еще четыре российские авиакомпании заказали Max: «Победа» (20), «Уральские авиалинии» (14), Utair (28, по данным Boeing) и «Нордстар» (3), писали «Ведомости».