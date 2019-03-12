Алекперов оценил потери нефтяников от продажи топлива в России

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Алекперов добавил, что 35 млрд руб. — это потери нефтяников от замораживания цен на топливо, еще 15 млрд — потери из-за так называемого демпфирующего механизма. Бизнесмен отметил, что этот механизм разрабатывался для стабилизации рынка и он не должен работать в ущерб нефтяным компаниям. «Когда мы еще теряем от того, что сдерживаем цены дополнительно, это не объективно. Мы считаем и надеемся, что это будет поправлено», — подчеркнул он.

Демпфирующий механизм начал действовать с начала 2019 г. как мера сдерживания внутренних цен на топливо. Таким образом государство компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной.

Но в некоторые периоды нефтяникам пришлось вместо получения компенсации платить государству. Это произошло из-за низкой разницы между ценой продажи нефти и нефтепродуктов в Европе, что является одной из составляющих формулы демпфера.

Ранее демпфирующий механизм критиковал гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. Он заявлял, что такая мера стимулирует компании производить меньше товарного бензина. Против корректировки механизма в начале марта выступил также Минфин. По его мнению, пересматривать механизм демпфера с «корректировкой в пользу нефтяных компаний и в ущерб для государственного бюджета нецелесообразно».

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