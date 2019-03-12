«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2, стороны обсуждают технические моменты, сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, заявил он. Выручка объединенной компании, по словам Осеевского, составит около 500 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ — 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.

О том, что единственным владельцем Tele2 может стать «Ростелеком», стало известно в январе. Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, рассказывал «Ведомостям» человек, узнавший ее параметры от нескольких членов совета директоров Tele2. А Росимущество подготовило директиву, одобряющую увеличение доли «Ростелекома» до 100%, говорил федеральный чиновник.

Для сделки с «Ростелекомом» весь «Т2 РТК холдинг» оценен в 240 млрд руб., говорили знакомый членов совета директоров Tele2 и знакомый сотрудников акционеров «Ростелекома».

Тогда же переговоры о продаже доли ВТБ в Tele2 подтверждал президент банка Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Ростелеком» мог оплатить покупку доли в Tele2 квазиказначейскими акциями, рассказывал один из собеседников «Ведомостей». Осеевский не уточнил, будет ли Tele2 оплачен квазиказначейскими акциями.