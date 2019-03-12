Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Где сильнее всего вырастут цены на бензин
Врачи нашли простой способ понизить давление
В Сети не стихают обсуждения слов о "быдле" в ресторанах
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
В Крыму сказали, чем более всего недовольны жители
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Очередная катастрофа в женской сборной России по биатлону
Шарапова и Хабиб вошли в число самых популярных спортсменов мира
Ани Лорак больше не узнают поклонники
Оденься как Паулина Андреева: учимся элегантности у актрисы
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
13«Спецназ и котики»
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
18:32 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: Военные заводы помогут подпавшим под санкции энергетическим компаниям

Правительство будет следить за качеством выпускаемой продукции и оказывать необходимую поддержку, сообщает РБК.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Оборонные предприятия РФ помогут подпавшим под американские санкции отечественным энергетическим компаниям, которые не могут сотрудничать с зарубежными поставщиками, наладив для них производство соответствующего оборудования. Такое решение, по данным РБК со ссылкой на собственные источники, было принято 6 февраля на совещании вице-премьеров Юрия Борисова и Дмитрия Козака с представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетических компаний, среди которых «Газпром», «Роснефть», «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «Интер РАО» и «Россеть». Правительство пообещало следить за качеством выпускаемой продукции и оказывать необходимую поддержку.

Как сообщает РБК, в ходе совещания Юрий Борисов отметил, что переориентация военных предприятий на новый рынок позволит им получать внушительную прибыль, потому что крупные госзаказы с высокой рентабельностью уходят в прошлое. По мнению Борисова, в свою очередь, топливно-энергетические компании (ТЭК) получают свободу действий и «смогут поплевывать на американцев». «И их прижало, и вас прижало», а санкционное воздействие «бросает вас в объятия друг к другу», — цитирует РБК Борисова.

Дмитрий Козак пообещал, что государство, со своей стороны, будет следить за качеством продукции, выпускаемой военными предприятиями. Главным требованием к ОПК, по словам вице-премьера, будет высокая конкурентоспособность по сравнению с импортными образцами. Также Козак отметил, что предприятия ОПК получат солидные налоговые льготы.

По данным издания, оборонные предприятия смогут заключать специальные инвестиционные контракты и обязуются начать выпуск соответствующего оборудования. Государство окажет необходимую поддержку и создаст соответствующие налоговые условия.

Энергетическим компаниям предстоит разработать ключевые показатели эффективности работы (KPI) при использовании разработанного военными заводами оборудования для ТЭК.

В свою очередь, представители ТЭК выразили свои опасения. Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский отметил, что военные предприятия на текущий момент неконкурентоспособны. «Нужно их загрузить и под жесткую дубину требовать исполнения», — сказал предприниматель. Однако он отметил, что на данный шаг «Россеть» вынуждена пойти, поэтому они готовы к тому, что некоторое оборудование может быть сделано пусть и недостаточно качественно, «но хоть свет будет гореть».

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения, которая к 2030 году должна составить до половины от общего объема продукции оборонных предприятий.

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Новые санкции США
8 мартаВ конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
7 мартаПризрачная угроза: ударят ли новые санкции США по «Новатэку» и «Газпрому»
6 мартаНовые санкции США ударят по газовой отрасли России
 Бой Дерипаски против Зюганова продолжается, или Почему «Суд — не место для дискуссий»
Суд отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда
Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером
Алекперов оценил потери нефтяников от продажи топлива в России
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
В Чечне объяснили появление сообщения о «кровной мести» блогеру
Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов
Пенсионный рай. Где лучше всего жить на пенсии
Фрегат прорвался сквозь огромную волну (видео)
Спорт
22 ножа на дерби. Три истории тура в РПЛ, которые вы пропустили Итоги досмотра в Химках и одно поразительное интервью
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь