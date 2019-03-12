СМИ: Военные заводы помогут подпавшим под санкции энергетическим компаниям
Правительство будет следить за качеством выпускаемой продукции и оказывать необходимую поддержку, сообщает РБК.
Правительство будет следить за качеством выпускаемой продукции и оказывать необходимую поддержку, сообщает РБК.
Оборонные предприятия РФ помогут подпавшим под американские санкции отечественным энергетическим компаниям, которые не могут сотрудничать с зарубежными поставщиками, наладив для них производство соответствующего оборудования. Такое решение, по данным РБК со ссылкой на собственные источники, было принято 6 февраля на совещании
Как сообщает РБК, в ходе совещания Юрий Борисов отметил, что переориентация военных предприятий на новый рынок позволит им получать внушительную прибыль, потому что крупные госзаказы с высокой рентабельностью уходят в прошлое. По мнению Борисова, в свою очередь,
Дмитрий Козак пообещал, что государство, со своей стороны, будет следить за качеством продукции, выпускаемой военными предприятиями. Главным требованием к ОПК, по словам
Энергетическим компаниям предстоит разработать ключевые показатели эффективности работы (KPI) при использовании разработанного военными заводами оборудования для ТЭК.
В свою очередь, представители ТЭК выразили свои опасения. Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский отметил, что военные предприятия на текущий момент неконкурентоспособны. «Нужно их загрузить и под жесткую дубину требовать исполнения», — сказал предприниматель. Однако он отметил, что на данный шаг «Россеть» вынуждена пойти, поэтому они готовы к тому, что некоторое оборудование может быть сделано пусть и недостаточно качественно, «но хоть свет будет гореть».
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед