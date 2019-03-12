СМИ: Военные заводы помогут подпавшим под санкции энергетическим компаниям

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Оборонные предприятия РФ помогут подпавшим под американские санкции отечественным энергетическим компаниям, которые не могут сотрудничать с зарубежными поставщиками, наладив для них производство соответствующего оборудования. Такое решение, по данным РБК со ссылкой на собственные источники, было принято 6 февраля на совещании вице-премьеров Юрия Борисова и Дмитрия Козака с представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетических компаний, среди которых «Газпром», «Роснефть», «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «Интер РАО» и «Россеть». Правительство пообещало следить за качеством выпускаемой продукции и оказывать необходимую поддержку.

Как сообщает РБК, в ходе совещания Юрий Борисов отметил, что переориентация военных предприятий на новый рынок позволит им получать внушительную прибыль, потому что крупные госзаказы с высокой рентабельностью уходят в прошлое. По мнению Борисова, в свою очередь, топливно-энергетические компании (ТЭК) получают свободу действий и «смогут поплевывать на американцев». «И их прижало, и вас прижало», а санкционное воздействие «бросает вас в объятия друг к другу», — цитирует РБК Борисова.

Дмитрий Козак пообещал, что государство, со своей стороны, будет следить за качеством продукции, выпускаемой военными предприятиями. Главным требованием к ОПК, по словам вице-премьера, будет высокая конкурентоспособность по сравнению с импортными образцами. Также Козак отметил, что предприятия ОПК получат солидные налоговые льготы.

По данным издания, оборонные предприятия смогут заключать специальные инвестиционные контракты и обязуются начать выпуск соответствующего оборудования. Государство окажет необходимую поддержку и создаст соответствующие налоговые условия.

Энергетическим компаниям предстоит разработать ключевые показатели эффективности работы (KPI) при использовании разработанного военными заводами оборудования для ТЭК.

В свою очередь, представители ТЭК выразили свои опасения. Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский отметил, что военные предприятия на текущий момент неконкурентоспособны. «Нужно их загрузить и под жесткую дубину требовать исполнения», — сказал предприниматель. Однако он отметил, что на данный шаг «Россеть» вынуждена пойти, поэтому они готовы к тому, что некоторое оборудование может быть сделано пусть и недостаточно качественно, «но хоть свет будет гореть».