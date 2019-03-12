К взысканию долгов подключатся частники
Чем они будут отличаться от государственных представителей.
Чем они будут отличаться от государственных представителей.
Должникам не спрятаться: в России планируют усилить службы по взысканию долгов. К уже имеющимся федеральным судебным приставам и коллекторам прибавятся частные приставы. Эту идею поддержал Союз промышленников и предпринимателей. Работа по созданию нового института уже началась. Чем
За последний год российские суды выдали больше 70 млн исполнительных листов, по которым работают 74 тыс. приставов. Получается, что у них есть всего по 40 мин на каждого должника, и то, если заниматься ими круглые сутки. Как закономерный итог, сотрудникам Федеральной службы судебных приставов удается вернуть не больше 17% долгов.
Бизнес жалуется, что до его исков дело вообще не доходит, отметил эксперт департамента проблемных долгов группы компаний «Рыков групп» Алексей Литовченко: «У пристава есть четкое понимание, что надо заниматься такими вещами, как алименты, штрафы ГИБДД, взыскание налоговой задолженности, а долги между юрлицами как следует не обслуживаются. Для того чтобы хоть
Почему бы не отдать исполнение хотя бы части работ по незначительным делам
Но расширять их полномочия, государство пока не решится, так как народ не поймет, считает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов: «Расширения хотят и коллекторы, и крупные кредиторы в лице банков и ресурсоснабжающих организаций. Но надо признать, что сейчас государство не готово передать контроль за исполнительным производством в частный сектор. Уровень платежной дисциплины и доходов населения не такой высокий, чтобы передать сейчас частникам контроль над этими процессами.
Так, например, крупный бизнес получит возможность нанимать более квалицированных и, что называется, «зубастых» приставов, которые вернут их деньги, а компании поменьше так и будут стоять в очереди за своими долгами. Как менять правила игры понятно, но слишком опасно.