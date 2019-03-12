К взысканию долгов подключатся частники

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Должникам не спрятаться: в России планируют усилить службы по взысканию долгов. К уже имеющимся федеральным судебным приставам и коллекторам прибавятся частные приставы. Эту идею поддержал Союз промышленников и предпринимателей. Работа по созданию нового института уже началась. Чем приставы-частники будут отличаться от государственных сборщиков долгов? Расскажет Светлана Белова.

За последний год российские суды выдали больше 70 млн исполнительных листов, по которым работают 74 тыс. приставов. Получается, что у них есть всего по 40 мин на каждого должника, и то, если заниматься ими круглые сутки. Как закономерный итог, сотрудникам Федеральной службы судебных приставов удается вернуть не больше 17% долгов.

Бизнес жалуется, что до его исков дело вообще не доходит, отметил эксперт департамента проблемных долгов группы компаний «Рыков групп» Алексей Литовченко: «У пристава есть четкое понимание, что надо заниматься такими вещами, как алименты, штрафы ГИБДД, взыскание налоговой задолженности, а долги между юрлицами как следует не обслуживаются. Для того чтобы хоть что-то начало происходить, над ними нужно стоять. В итоге то, что должны делать они, мы выполняем сами: ищем имущество, находим владельцев, фактически приезжаем к приставам и говорим: у нас все готово. Мы его берем, привозим на место, показываем актив и только после этого начинается какая-то работа.

Охотнее всего приставы берутся за мелкие однотипные долги, которые не требуют выезда на рейды, личных встреч с должниками и потери времени. В приоритете у федеральных приставов — сбор долгов в пользу госструктур.

Почему бы не отдать исполнение хотя бы части работ по незначительным делам приставам-частникам, предлагает директор Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики РСПП Ирина Котелевская: «Главные моменты, на которых стоит сосредоточиться, — это, с одной стороны, равные полномочия, а, с другой — разграничение компетенций. Потому что взыскание средств, скажем, с госорганизаций, это, скорее всего, дело федеральных судебных приставов, договорные отношения с компаниями тоже вполне возможно входит в их компетенции. Но если частный пристав будет выполнять нефинансовые обязательства, например, восстановить на работе, это будет выглядеть странно, поскольку таким должны заниматься, конечно, государственные приставы».

На самом деле частные сборщики в стране есть уже давно — те самые коллекторы. Их методы не всем нравятся, зато эффективность высока.

Но расширять их полномочия, государство пока не решится, так как народ не поймет, считает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов: «Расширения хотят и коллекторы, и крупные кредиторы в лице банков и ресурсоснабжающих организаций. Но надо признать, что сейчас государство не готово передать контроль за исполнительным производством в частный сектор. Уровень платежной дисциплины и доходов населения не такой высокий, чтобы передать сейчас частникам контроль над этими процессами.

И в самом деле представьте, что коллекторы получат право, скажем, взыскивать долги с арендаторов по квартплате своими известными методами. Кроме того, это ставит в неравные условия и кредиторов.