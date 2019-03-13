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10:02 (мск), источник: Интерфакс

Десятки стран и авиакомпаний приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Данная модель потерпела два крушения за последние шесть месяцев.

Источник: AP 2019

Десятки стран ввели временный запрет на полеты самолетов семейства Boeing 737 Max 8 после того, как авиалайнер данной модели потерпел крушение в Эфиопии.

О запрете на эксплуатацию авиалайнера Boeing 737 Max 8, а также Boeing 737 Max 9 объявило во вторник Европейское агентство авиационной безопасности.

Таким образом, полеты самолетов этих двух типов временно запрещены во всем воздушном пространстве ЕС.

Временные ограничения на полеты этих двух моделей ввело и министерство транспорта Турции.

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Ряд авиакомпаний, в том числе польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico, приняли решение временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8.

В Китае также предписали всем внутренним авиакомпания приостановить полеты на самолетах этой модели.

При этом некоторые государства приостановили эксплуатацию всей линейки самолетов семейства Boeing 737 Max и закрыли свое воздушное пространство для полетов этих авиалайнеров. Среди таких стран — Великобритания, Австралия, Оман и Индия.

Однако не все западные страны последовали этому примеру и ввели запрет.

В частности, например, никакие ограничения на эксплуатацию этих самолетов не стали вводить США и Канада.

Министр транспорта Канады Марк Гарно со своей стороны отметил, что «все варианты рассматриваются», однако пока правительство его страны не намерено вводить запрет.

В авиакомпании Flydubai из ОАЭ в свою очередь указали, что будут продолжать полеты на Boeing 737 Max 8, поскольку не сомневаются в безопасности этих самолетов.

Во вторник вечером российская авиакомпания S7 Airlines также сообщила, что приостанавливает полеты на Boeing-737 Max с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии.
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Между тем, Росавиация направила в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США (ФАА США) запросы по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737−8 МАХ, в данный момент анализирует обстоятельства катастрофы этого самолета в Эфиопии.

«В целях обеспечения безопасности полетов от имени Росавиации в адрес представительства компании Boeing в России и в адрес ФАА США, представляющей страну разработчика и изготовителя этого воздушного судна, были направлены соответствующие запросы, касающиеся рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737−8 МАХ», — говорится в сообщении Росавиации.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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