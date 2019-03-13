Десятки стран и авиакомпаний приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Данная модель потерпела два крушения за последние шесть месяцев.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Данная модель потерпела два крушения за последние шесть месяцев.
Десятки стран ввели временный запрет на полеты самолетов семейства Boeing 737 Max 8 после того, как авиалайнер данной модели потерпел крушение в Эфиопии.
О запрете на эксплуатацию авиалайнера Boeing 737 Max 8, а также Boeing 737 Max 9 объявило во вторник Европейское агентство авиационной безопасности.
Временные ограничения на полеты этих двух моделей ввело и министерство транспорта Турции.
Ряд авиакомпаний, в том числе польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico, приняли решение временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8.
В Китае также предписали всем внутренним авиакомпания приостановить полеты на самолетах этой модели.
При этом некоторые государства приостановили эксплуатацию всей линейки самолетов семейства Boeing 737 Max и закрыли свое воздушное пространство для полетов этих авиалайнеров. Среди таких стран — Великобритания, Австралия, Оман и Индия.
Однако не все западные страны последовали этому примеру и ввели запрет.
Министр транспорта Канады Марк Гарно со своей стороны отметил, что «все варианты рассматриваются», однако пока правительство его страны не намерено вводить запрет.
В авиакомпании Flydubai из ОАЭ в свою очередь указали, что будут продолжать полеты на Boeing 737 Max 8, поскольку не сомневаются в безопасности этих самолетов.
Между тем, Росавиация направила в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США (ФАА США) запросы по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737−8 МАХ, в данный момент анализирует обстоятельства катастрофы этого самолета в Эфиопии.
«В целях обеспечения безопасности полетов от имени Росавиации в адрес представительства компании Boeing в России и в адрес ФАА США, представляющей страну разработчика и изготовителя этого воздушного судна, были направлены соответствующие запросы, касающиеся рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737−8 МАХ», — говорится в сообщении Росавиации.
Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из