Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ

Источник: Известия

Мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора — самые распространенные причины «раздувания» квитанций ЖКХ, рассказали «Известиям» в НП «ЖКХ Контроль». Сегодня граждане по всей стране активно жалуются на переплату за жилищно-коммунальные услуги. Есть и еще одна проблема — непрозрачные тарифы. На днях глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в соседних областях размер тарифов может различаться в 54 раза.

Двойной удар

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна В. пожаловалась в НП «ЖКХ Контроль» на то, что на оплату ее двухкомнатной квартиры приходит сразу две квитанции от разных управляющих компаний.

— Я не знаю, кому из них платить. Каждая сторона обвиняет другую в незаконном выставлении квитанции. Жильцы дома разделились. Одна половина платит одной. Другая — второй, — сетует она.

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Еще один пример — жительница Сочи сообщила о некорректном начислении платы за электроэнергию. С октября 2017 года в ее доме ввели новые лицевые счета, а старые должны были закрыть. Несмотря на это, ей теперь приходят две квитанции с одинаковыми суммами. Поскольку жительница не делает перечислений на старый счет, ей «звонят по телефону, грозят отключить свет».

Для части субъектов характерны двойные платежи за вывоз мусора при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Плата за ТКО выделена в платежке отдельной строкой, причем не везде ее исключили из состава жилищной услуги. Об этой проблеме ранее также заявлял председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Возьмем Волгоградскую область. У них плата за содержание жилья не изменилась — как было 467,09 рубля, так и осталось. При этом коммунальная услуга по обращению с ТКО составила еще 229,84 рубля сверху. Вологодская область — то же самое. Плата за содержание жилья — 997,29 рубля, плюс коммунальная услуга — еще 280,55 рубля, — говорил депутат.

Многоквартирный омут

В стране распространены случаи вывода средств, собранных на содержание многоквартирных домов и оплату коммунальных ресурсов. Нередко долги управляющих компаний пытаются перевесить на добросовестных плательщиков, указано в материалах «ЖКХ Контроль» (есть у «Известий»). В июне 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании с управляющей компании в Новороссийске задолженности по оплате электроэнергии, «процентов за пользование чужими денежными средствами, а также госпошлины». После этого УК включила эти затраты в задолженность жильцов.

— Мы своевременно оплачиваем потребленную энергию. Почему мы должны нести дополнительные расходы, возникшие по вине УК? — жаловались клиенты управляющей компании в НП «ЖКХ Контроль».

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Одна из популярных схем — расчет платы за коммунальные услуги через цепочки посредников. Так, в Саратовской области жильцы заключили договор на обслуживание дома с одной организацией, а через некоторое время получили квитанции с банковскими реквизитами совсем другой компании. Одна из строк в платежке — «Ведение лицевого счета» — 1 рубль 67 копеек. Но протокола общего собрания собственников с утверждением этой услуги не существует.

Нередко застройщик навязывает гражданам аффилированную с ним управляющую компанию. Из-за действий одной из таких УК пострадали жильцы дома в Подмосковье.

«У нас самая высокая в Мытищах ежемесячная плата за “содержание и ремонт жилого помещения” в доме без мусоропровода — 40,22 рубля за квадратный метр вместо 37,41 рубля по конкурсным условиям», — сообщила Татьяна Г. в своей жалобе общественникам.

По ее словам, жильцам «назойливо навязывают дорогостоящие ненужные услуги (охрана, внешнее наблюдение)».

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Если имеют место факты некорректного начисления платы, то стоит обратиться в Госжилинспекцию, сказали «Известиям» в Минстрое. Там примут меры — предписание и штраф для УК.

— Потребитель вправе требовать штраф с лица, который некорректно произвел расчет. Сумма штрафа составляет 50% от размера превышения надлежащей стоимости. Сказать, что случаи нарушения носят массовый характер, нельзя, — отметили в пресс-службе ведомства.

Еще один пример недобросовестного поведения таких УК — аффилированная с застройщиком компания в течение гарантийного периода не предъявляет претензии по качеству дома. После окончания этого срока все затраты по досрочному капитальному ремонту ложатся на плечи собственников.

Перетопили

Потребителю зачастую приходится расплачиваться за поставку избыточного тепла в квартиры (перетопы), то есть людей обманывают на объемах ресурсов, говорит исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

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Перетопы происходят потому, что центральный тепловой пункт подает энергию на несколько домов. Чтобы прогреть все многоэтажки до самого последнего этажа, тепловики увеличивают объем поставляемых ресурсов, тогда как большинство людей в таких температурах не нуждаются, пояснил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. В то же время системы погодного регулирования в домах позволяют снизить потребление тепла более чем на четверть.

В Москве также распространена проблема с платежами по счетчикам. Несмотря на то что граждане установили у себя приборы учета, им всё равно присылают квитанции с расчетами по нормативу, а это приводит к росту платежей, добавила Светлана Разворотнева.

«Давать по рукам»

Согласно мониторингу «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), в прошлом году в муниципалитетах 11 регионов тарифы взлетели более чем на 10%, рассказала «Известиям» сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. Самое большое увеличение активисты заметили в Калининградской области. Там кабмин утвердил предельный индекс в размере 3,4%. Превышать его нельзя, однако на деле в 17 муниципалитетах он увеличен более чем на 10%, рассказала эксперт.

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— Далека от идеальной ситуация и в Сибири. Например, в 10 муниципалитетах Омской области был запланирован рост тарифов более чем на 10%, — отметила Елена Цунаева. А в Подмосковье, по ее словам, самый большой рост намечен в Софрино — 22%.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в граничащих субъектах размер тарифов может различаться в 54 раза.

В пресс-службе антимонопольного ведомства «Известиям» рассказали, что видят выход из сложившейся ситуации — внедрение «эталонного» принципа расчета тарифов.

— По итогам совещаний с представителями федеральных органов исполнительной власти ФАС пришла к выводу, что необходимо разделять в структуре тарифов операционную составляющую, связанную с текущей деятельностью и предоставлением самого ресурса, например воды или тепла, и инвестиционную, к которой относятся амортизация, налоги и иные мероприятия, — пояснили в ФАС.

Внедрение «эталонных» затрат позволило бы уравнять действующую тарифную дискриминацию. В зависимости от технических, географических параметров планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне. Это первая часть тарифа. Вторую часть планируется определять на региональном уровне с учетом необходимости инвестиций в инфраструктуру.

«Единая Россия» запросит у ФАС информацию обо всех случаях необоснованных завышений тарифов по стране, заявил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Хотелось бы иметь полную картину, в каких регионах и муниципальных образованиях завышены тарифы, поскольку нельзя в данном случае бездействовать, надо «давать по рукам», — заявил эксперт.