Еще два комитета Совфеда предложили отклонить закон о хостелах

Оба комитета предложили перенести вступление закона в силу на 1 января 2020 года.

Как отметили в комитете по экономической политике, из-за закона может закрыться значительное количество мини-гостиниц, недорогих отелей, расположенных в многоквартирных жилых домах. Принятие нормы повлечет также сокращение рабочих мест в сфере туризма и смежных отраслях.

Накануне комитет Совета федерации по социальной политике единогласно рекомендовал верхней палате парламента отклонить законопроект. Как объяснил глава комитета Валерий Рязанский, за десять дней, отведенных на исполнение закона после его официального опубликования, бизнес не сможет переориентироваться на новые условия.