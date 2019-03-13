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11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Еще два комитета Совфеда предложили отклонить закон о хостелах

Комитеты Совета федерации по бюджету и по экономической политике предложили Совфеду отклонить закон о запрете хостелов в жилых помещениях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заключение комитетов.

Оба комитета предложили перенести вступление закона в силу на 1 января 2020 года.

Как отметили в комитете по экономической политике, из-за закона может закрыться значительное количество мини-гостиниц, недорогих отелей, расположенных в многоквартирных жилых домах. Принятие нормы повлечет также сокращение рабочих мест в сфере туризма и смежных отраслях.

Накануне комитет Совета федерации по социальной политике единогласно рекомендовал верхней палате парламента отклонить законопроект. Как объяснил глава комитета Валерий Рязанский, за десять дней, отведенных на исполнение закона после его официального опубликования, бизнес не сможет переориентироваться на новые условия.

На прошлой неделе Госдума приняла закон о хостелах. Согласно документу, размещать хостелы и гостиницы в многоквартирном доме разрешается при условии, если помещение является нежилым и имеет отдельный вход.

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