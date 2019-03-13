Замминистра финасов Моисеев: законопроект об ИПК пока «завис»

Источник: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Моисеев назвал одной из причин нежелание «ломать в очередной раз систему». На экспертном уровне, по его словам, все готово, но проект находится в подвешеном состоянии. «Но, может, это и к лучшему, мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений», — добавил он.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что вопрос ИПК «подвис» из-за пенсионной реформы, проведенной в 2018 году. Тогда он добавил, что правительство еще не приняло окончательного решения о сроках внесения проекта, но, как считает министр, план запустить систему с 2020 года «реалистичен».

Концепция ИПК была представлена Минфином и Центробанком в сентябре 2016 года после очередного замораживания отчислений в накопительную часть пенсии. Согласно концепции, обязательные взносы работодателя заменят добровольными взносами работника с возможным соплатежом со стороны работодателя.

Взнос по умолчанию установят в размере 0%, работник в течение переходного периода должен сам определить его размер. У тех же, кто этого не сделает, взнос начнет повышаться на 1 процентный пункт в год, пока не достигнет 6%.

Авторы концепции рассчитывали, что она должна вступить в силу 1 января 2019 года, однако не смогли вовремя снять все разногласия по ней в правительстве, чтобы до конца осенней сессии внести документ в Госдуму.