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12:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Visa и MasterCard приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» из-за санкций

Членство «Еврофинанс Моснарбанка» в международных платежных системах Visa и MasterCard приостановлено, говорится в сообщении на сайте банка, который попал под санкции США из-за связей с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.

Банк отметил, что в ближайшее время будет организована замена клиентских карт VISA на карты российской платежной системы «Мир».

Приостановка членства повлекла за собой блокировку карт банка за границей и в России, а также было установлено ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах самого банка.

Напомним, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло «Еврофинанс Моснарбанк» в санкционный список США 11 марта. Все активы кредитной организации в американской юрисдикции были заморожены, физическим и юридическим лицам США запрещено заключать сделки с этим банком или проводить какие-либо транзакции.

Позже стало известно, что ВТБ передаст Росимуществу свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке». Как отметило Reuters, в середине февраля президент ВТБ Андрей Костин говорил, что банк хотел бы выйти из актива и готов продать его, в том числе, частным инвесторам, однако ситуация осложняется тем, что в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» было подписано межправительственное соглашение с Венесуэлой.

Акционерами Еврофинанс Моснарбанка являются Fondo De Desarrollo Nacional — 49,99%, напрямую или косвенно ВТБ и Газпромбанк владеют по 25% акций.

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