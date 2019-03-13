Visa и MasterCard приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» из-за санкций

Банк отметил, что в ближайшее время будет организована замена клиентских карт VISA на карты российской платежной системы «Мир».

Приостановка членства повлекла за собой блокировку карт банка за границей и в России, а также было установлено ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах самого банка.

Напомним, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло «Еврофинанс Моснарбанк» в санкционный список США 11 марта. Все активы кредитной организации в американской юрисдикции были заморожены, физическим и юридическим лицам США запрещено заключать сделки с этим банком или проводить какие-либо транзакции.

Позже стало известно, что ВТБ передаст Росимуществу свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке». Как отметило Reuters, в середине февраля президент ВТБ Андрей Костин говорил, что банк хотел бы выйти из актива и готов продать его, в том числе, частным инвесторам, однако ситуация осложняется тем, что в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» было подписано межправительственное соглашение с Венесуэлой.