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13:08 (мск), источник: РИА Недвижимость

Совет Федерации отклонил закон о хостелах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Совет Федерации отклонил в среду на заседании принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Сенаторы приняли решение доработать документ в согласительной комиссии вместе с депутатами Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

Члены верхней палаты не согласны с коротким переходным периодом — 10 дней. Также возражение вызвало отсутствие компенсации доходов субъектов Федерации, которые те могут потерять.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы поддержат закон, если владельцам бизнеса дадут время, чтобы «цивилизованно» его закрыть.

Совет Федерации в основной массе поддерживает закон, но мы выступаем против незамедлительного ввода его в действие. Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года.
Валентина Матвиенко
спикер Совфеда

Вице-спикер Думы Петр Толстой сообщил журналистам, что нижняя палата готова обсудить перенос сроков, но суть закона пересматривать не будет.

Что предлагается

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Закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения.

Оказывать гостиничные услуги можно будет только после перевода жилого помещения в нежилое.
Также его нужно будет оснастить соответствующим оборудованием: звукоизоляцией номеров, противопожарными средствами, охранной сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Закон поддержал профильный комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике, однако против выступили конституционный, социальный, бюджетный и экономический комитеты.

В комитете по экономической политике указали, что принятие закона приведет к закрытию большого количества мини-гостиниц, недорогих отелей, расположенных в многоквартирных жилых домах, сокращению рабочих мест в сфере туризма и смежных отраслях.

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