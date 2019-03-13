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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент запустит крымские ТЭС

Новые станции в Крыму могут заработать 18 марта.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Владимир Путин 18 марта приедет в Крым открывать Балаклавскую ТЭС, рассказывают источники «КоммерсантЪ». В «Ростехе», который строит две крупные станции в Крыму — Балаклавскую и Симферопольскую, это не комментируют. Ранее 13 марта Reuters со ссылкой на источники также сообщил, что Россия планирует запустить две новые электростанции в Крыму во время визита президента РФ 18 марта. Станции должны окончательно решить вопрос стабильного энергоснабжения Крыма.

Балаклавская (Севастопольская) и Таврическая (Симферопольская) ТЭС общей мощностью 940 МВт изначально планировалось ввести в 2017 году, но из-за санкционных запретов на поставку турбин Siemens запуск перенесли на 2018 год. Позднее сроки ввода станций вновь неоднократно переносились, в основном из-за неготовности газовых сетей. Первые блоки станций в Крыму были запущены в 2018 году, а срок ввода второй очереди был перенесен на март.

Станции нужны для обеспечения стабильности крымской энергосистемы и покрытия перспективного спроса на энергию.

Исторически Крым получал электроэнергию по сетям с территории Украины, поставки осуществлялись и в течение 2014−2015 годов, но в октябре 2015 года ЛЭП со стороны Украины были взорваны. С тех пор поставки энергии на полуостров идут по энергомосту через Керченский пролив мощностью 800 МВт, еще 350 МВт вырабатывают мобильные ГТЭС. Владимир Путин в декабре 2015 года принимал участие в запуске первой очереди энергомоста.

Стоимость двух ТЭС в Крыму составляет около 71 млрд руб., из бюджета проект получил 25 млрд руб., оставшиеся 46 млрд руб. финансируются за счет кредитов и будут затем возвращаться через спецнадбавку к ценам оптового энергорынка.

Татьяна Дятел, Ольга Никитина

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