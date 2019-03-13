Генпрокурор проверит случаи взимания двойной платы за вывоз мусора

Источник: Агентство «Москва»

По словам Куренного, проверки должны показать, насколько законны и обоснованны действия управляющих компаний и региональных операторов. Они будут проходить с участием контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ. В результате ведомство может инициировать перерасчет платы за вывоз мусора.

В понедельник, 11 марта, координатор «Чистой страны» (проект «Единой России»), председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов сообщил, что эксперты проекта выявили случаи взимания с россиян двойной платы за утилизацию мусора в 30 российских субъектах.

Среди них Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Смоленская и Тульская области. Нарушения также были выявлены в Башкирии, Ханты-Мансийской автономном округе, Севастополе, Пермском и Алтайском крае.

«Только за неделю в адрес “Чистой страны” поступило около 150 жалоб…», — приводятся на сайте «Единой России» слова Бурматова.

Ситуация с взиманием двойной платы сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе. В некоторых регионах за месяц плата за вывоз мусора увеличилась втрое, уточнил Бурматов. По его словам, «Чистая страна» выявила три схемы незаконного взимания.

Первая — двойные платежи, вторая — скрытые платежи (когда в ряде регионов сумма за вывоз мусора из общего платежа никак не вычленяется, и люди не знают, сколько они за это платят), и третья схема выявлена сейчас — когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет. Владимир Бурматов координатор «Чистой страны»