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21:11 (мск), источник: Известия

Предпринимателям предложат кредитную ставку ниже банковских

Процентные ставки по кредитам для некоторых видов малого и среднего бизнеса будут значительно меньше банковских. Соответствующие данные содержатся в проекте приказа Минэкономразвития, с которым «Известия» ознакомились в среду, 13 марта.

Источник: Известия

Отмечается, что средства на льготных условиях можно будет получать в государственных микрофинансовых организациях, которые предложат ставку, равную ключевой Центробанка, 7,75% или даже ниже против минимум 8,5%, установленных банками.

Согласно документу, для бизнесменов из моногородов ставка по займу составит не более половины ключевой ЦБ, действующей на момент заключения договора. Не превысят эту ставку и проценты по кредиту для тех, кто берет его на реализацию важных для страны проектов. Кроме того, приоритетными называют резидентов территорий опережающего развития, особых экономических зон и технопарков.

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Также в эту категорию входят экспортно ориентированные предприятия, туристический и сельскохозяйственный бизнесы, женщины-предприниматели, а также бизнесмены старше 45 лет.

Вместе с тем в проекте подчеркивается, что у всех вышеперечисленных субъектов должно быть залоговое обеспечение. В противном случае проценты по кредиту станут выше.

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