Медведев согласовал строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода
Теперь судьбу проекта должен решить Владимир Путин.
Теперь судьбу проекта должен решить Владимир Путин.
Правительство одобрило начало строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России. Сначала проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани) поддержал курирующий транспорт
Участок до Нижнего Новгорода будет стоить 621,5 млрд руб., из которых по 200 млрд должны предоставить бюджет и РЖД. Но если власти решат продолжить дорогу до Казани, смета вырастет почти втрое — до 1,7 трлн руб.
Медведев уже обещал строителям ВСМ налоговые льготы и одобрил включение проекта в магистральный план развития инфраструктуры. Но единодушия в правительстве не было: на рассмотрение премьера доклад Акимова поступил без визы первого
Минфин считал, что пассажиропоток до Нижнего Новгорода посчитан некорректно. Сейчас по всем видам транспорта он не превышает 2,1 млн человек в год, а РЖД рассчитывает, что он вырастет до 5,5 млн, комментировал представитель Минфина. В подготовленной РЖД модели проекта, говорил представитель РЖД, поток пассажиров даже выше — 7,7 млн. Пока позиция Минфина не менялась, сказал его представитель, вопрос еще обсуждается.
«Все данные говорят о том, что операционная безубыточность проекта и его долгосрочная окупаемость — это достижимые цели. Надо приступать к реализации», — возражал Акимов. Проект всесторонне проработан, в том числе с привлечением ведущих российских подрядных организаций, имеющих значительный опыт в строительстве железнодорожной инфраструктуры, а также необходимые мощности, говорит его представитель.
Пока президент не принял решения, сказал его
Строителей будет подбирать РЖД, указывает представитель Минтранса. На совещаниях «строительный комплекс выразил всестороннюю готовность к реализации проектов ВСМ», утверждает представитель РЖД, не уточняя, есть ли строители, заинтересованные в магистрали до Нижнего Новгорода.
Проектированием дороги занимался
Единственный выход — разделить маршрут на много небольших участков, предлагает сотрудник строительной компании. Проект ВСМ потребует привлечения большого количества партнеров, признавал Акимов. Представители «ОСК 1520», «Трансстроймеханизации», «Стройгазмонтажа», «Спецтрансстроя», ГК «СК Мост» не ответили на запросы «Ведомостей» в среду вечером.
Ольга Адамчук