Оценена стоимость всей нефти в России

Отмечается, что первая оценка дана на конец 2017 года. Далее она будет актуализироваться ежегодно.

Ранее 27 февраля министр энергетики Александр Новак оценил запасы нефти и газа в стране. По его прогнозам, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, а газа — более чем на 100 лет. Запасы нефти категорий В и С на данный момент составляют 29 миллиардов тонн.