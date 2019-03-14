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09:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Оценена стоимость всей нефти в России

Запасы нефти в России оцениваются в 40 триллионов рублей, природного газа — в 11 триллионов рублей. Такие цифры приводит министерство природных ресурсов и экологии, пишет РБК.

Источник: AP 2019

Отмечается, что первая оценка дана на конец 2017 года. Далее она будет актуализироваться ежегодно.

Минприроды также оценило запасы коксующегося угля (почти 2 триллиона рублей), железной руды (808 миллиардов рублей), алмазов (505 миллиардов рублей) и золота (480 миллиардов рублей).

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2 триллиона рублей.

Ранее 27 февраля министр энергетики Александр Новак оценил запасы нефти и газа в стране. По его прогнозам, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, а газа — более чем на 100 лет. Запасы нефти категорий В и С на данный момент составляют 29 миллиардов тонн.

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