На балансе российских банков нашли огромную «дыру»
Российским банкам необходимо еще 1,5 триллиона рублей или 15 процентов банковского капитала, чтобы досоздать резервы для проблемных кредитов, сообщает РБК со ссылкой на обзор «Эксперт РА».
Российским банкам необходимо еще 1,5 триллиона рублей или 15 процентов банковского капитала, чтобы досоздать резервы для проблемных кредитов, сообщает РБК со ссылкой на обзор «Эксперт РА».
В эту сумму вошли недосозданные резервы по наиболее обесцененным ссудам 4−5-й категорий качества (они требуют резервирования в 51−100 процентов от суммы долга), при текущем уровне резервов их удается покрыть на 90 процентов, не покрыто примерно 600 миллиардов рублей. Также учитывали резервы по проблемным активам с недостаточно консервативно оцененными рисками.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин уточнил, что основной объем недосозданных резервов, сосредоточен в крупных банках и банках с госучастием.
При этом устойчивость банковской системы была оценена как адекватная. Прогнозируется, что в этом году доналоговая прибыль банков рекордно вырастет — до 1,8−1,9 триллиона рублей, против 1,3 триллиона рублей в 2018 году.
Ранее Forbes составил всемирный рейтинг лучших банков на основе клиентских отзывов. В России пятерка лучших банков выглядит следующим образом: высший балл получил Московский кредитный банк, далее следуют Юникредит Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк и банк «Кубань Кредит». На 19-м месте «Кредит Европа банк», 18-м — банк «Санкт-Петербург». Замыкает двадцатку Росбанк. За ними следуют «Уралсиб» и «Хоум кредит».