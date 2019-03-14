На балансе российских банков нашли огромную «дыру»

В эту сумму вошли недосозданные резервы по наиболее обесцененным ссудам 4−5-й категорий качества (они требуют резервирования в 51−100 процентов от суммы долга), при текущем уровне резервов их удается покрыть на 90 процентов, не покрыто примерно 600 миллиардов рублей. Также учитывали резервы по проблемным активам с недостаточно консервативно оцененными рисками.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин уточнил, что основной объем недосозданных резервов, сосредоточен в крупных банках и банках с госучастием.

В топ-50 банков, по его словам, есть не менее трех кредитных организаций с высокой долей незарезервированных проблемных активов общим объемом 100−150 миллиардов рублей.

При этом устойчивость банковской системы была оценена как адекватная. Прогнозируется, что в этом году доналоговая прибыль банков рекордно вырастет — до 1,8−1,9 триллиона рублей, против 1,3 триллиона рублей в 2018 году.

Ранее Forbes составил всемирный рейтинг лучших банков на основе клиентских отзывов. В России пятерка лучших банков выглядит следующим образом: высший балл получил Московский кредитный банк, далее следуют Юникредит Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк и банк «Кубань Кредит». На 19-м месте «Кредит Европа банк», 18-м — банк «Санкт-Петербург». Замыкает двадцатку Росбанк. За ними следуют «Уралсиб» и «Хоум кредит».