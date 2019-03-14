Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций
Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по
Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила для риэлторов и нотариусов рекомендации по выявлению сделок с недвижимостью, истинной целью которых является отмывание доходов, пишет РБК.
Ведомство просит риэлторов и нотариусов обращать внимание на три обстоятельства при заключении сделки — подозрительное поведение ее участников, особенности расчетов по сделке и особенности ее условий. В случае, если риэлтор или нотариус сочтен сделку подозрительной, он должен будет проинформировать Росфинмониторинг об этом.
Под подозрительным поведением Росфинмониторинг понимает «проявление клиентом чрезмерной скрытности и неопределенности ответов, например, на вопросы о принадлежности к категории публичных должностных лиц». Участник сделки, к которому риэлторы и нотариусы должны относиться с настороженностью, может скрывать информацию о бенефициарных владельцах (если речь идет о компании), источниках происхождения средств. Основанием для подозрения, согласно письму Росфинмониторинга, может стать «необычная заинтересованность» клиента относительно исполнения риэлтором или нотариусом антиотмывочного законодательства. Подозрительный клиент может попросить об упрощении или ускорении процедуры сделки, менять свои распоряжения на заключительном этапе сделки «необъяснимым образом» и настаивать на расчете наличными.
Риэлторы и нотариусы должны обращать внимание на откладывание выбора способа платежа или необоснованное изменение предварительно согласованного способа. Кроме того, под пристальное внимание должны попадать ситуации, когда элитную недвижимость покупает лицо, живущее в другом регионе России или нерезидент.
Служба по финансовому мониторингу отмечает, что использование недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов отнесено к группе умеренного риска по результатам Национальной оценки рисков легализации. В отчете Росфинмониторинга о Национальной оценке рисков легализации отмечается, что сектор недвижимости уязвим для противозаконных операций в связи со «сравнительно низкими транзакционными издержками ее использования для инвестиций». В качестве уязвимости Росфинмониторинг также упоминал возможность расчетов физлицом при покупке недвижимости наличными.