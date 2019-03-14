Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций

Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила для риэлторов и нотариусов рекомендации по выявлению сделок с недвижимостью, истинной целью которых является отмывание доходов, пишет РБК.

Росфинмониторинг отмечает, что в недвижимость могут инвестироваться «денежные средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, преступлений в бюджетной сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и других правонарушений».

Ведомство просит риэлторов и нотариусов обращать внимание на три обстоятельства при заключении сделки — подозрительное поведение ее участников, особенности расчетов по сделке и особенности ее условий. В случае, если риэлтор или нотариус сочтен сделку подозрительной, он должен будет проинформировать Росфинмониторинг об этом.

Новость Российского депутата уличили в обмане дольщиков и объявили в розыск

Под подозрительным поведением Росфинмониторинг понимает «проявление клиентом чрезмерной скрытности и неопределенности ответов, например, на вопросы о принадлежности к категории публичных должностных лиц». Участник сделки, к которому риэлторы и нотариусы должны относиться с настороженностью, может скрывать информацию о бенефициарных владельцах (если речь идет о компании), источниках происхождения средств. Основанием для подозрения, согласно письму Росфинмониторинга, может стать «необычная заинтересованность» клиента относительно исполнения риэлтором или нотариусом антиотмывочного законодательства. Подозрительный клиент может попросить об упрощении или ускорении процедуры сделки, менять свои распоряжения на заключительном этапе сделки «необъяснимым образом» и настаивать на расчете наличными.

Особенности расчетов по сделке, на которые, по мнению Росфинмониторинга, стоит обратить внимание — присутствие крупных сумм наличных («в особенности, если суммы явно не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки»), фактическое финансирование сделки третьим лицом (когда за физлицо платит компания, нерезидент).

Риэлторы и нотариусы должны обращать внимание на откладывание выбора способа платежа или необоснованное изменение предварительно согласованного способа. Кроме того, под пристальное внимание должны попадать ситуации, когда элитную недвижимость покупает лицо, живущее в другом регионе России или нерезидент.

Другие условия сделок, на которые стоит обратить внимание — существенное расхождение между заявленной и рыночной стоимостью недвижимости, аффилированность участников сделки, неоднократное участие в сделках одних и тех же лиц в короткий период времени.

Служба по финансовому мониторингу отмечает, что использование недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов отнесено к группе умеренного риска по результатам Национальной оценки рисков легализации. В отчете Росфинмониторинга о Национальной оценке рисков легализации отмечается, что сектор недвижимости уязвим для противозаконных операций в связи со «сравнительно низкими транзакционными издержками ее использования для инвестиций». В качестве уязвимости Росфинмониторинг также упоминал возможность расчетов физлицом при покупке недвижимости наличными.