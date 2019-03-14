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13:42 (мск), источник: РИА Новости

РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкарт

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. РЖД открыли продажу билетов в новый плацкартный вагон, следует из сообщения компании.

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7
фотографий
7
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Первый модернизированный вагон отправится в рейс в этом марте в составах поездов № 19/20 Ростов-на-Дону — Москва и № 11/12 Анапа — Москва.

Проезд в нем будет стоить не дороже билета в обычный вагон этого же класса, отмечают представители РЖД.

Модернизированный вагон

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Макет плацкартного вагона с обновленным интерьером компания представила в ноябре прошлого года. Цель создателей дизайна — организация личного пространства пассажиров за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Также предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетки и USB-порты. Обивка изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.

Кроме того, в коридоре вагона установили фильтр для очистки воды с подогревом и охлаждением и сенсорной панелью. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, краном и встроенным феном для рук.

Новый вагон прошел все тесты и процедуру сертификации. До конца этого года АО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) получит 50 обновленных вагонов, которые включат в состав поездов дальнего следования.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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