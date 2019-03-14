РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкарт

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Первый модернизированный вагон отправится в рейс в этом марте в составах поездов № 19/20 Ростов-на-Дону — Москва и № 11/12 Анапа — Москва.

Проезд в нем будет стоить не дороже билета в обычный вагон этого же класса, отмечают представители РЖД.

Модернизированный вагон

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Макет плацкартного вагона с обновленным интерьером компания представила в ноябре прошлого года. Цель создателей дизайна — организация личного пространства пассажиров за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Также предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетки и USB-порты. Обивка изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.

Кроме того, в коридоре вагона установили фильтр для очистки воды с подогревом и охлаждением и сенсорной панелью. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, краном и встроенным феном для рук.