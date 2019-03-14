РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкарт
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. РЖД открыли продажу билетов в новый плацкартный вагон, следует из сообщения компании.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. РЖД открыли продажу билетов в новый плацкартный вагон, следует из сообщения компании.
Первый модернизированный вагон отправится в рейс в этом марте в составах поездов № 19/20
Проезд в нем будет стоить не дороже билета в обычный вагон этого же класса, отмечают представители РЖД.
Макет плацкартного вагона с обновленным интерьером компания представила в ноябре прошлого года. Цель создателей дизайна — организация личного пространства пассажиров за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Также предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетки и
Кроме того, в коридоре вагона установили фильтр для очистки воды с подогревом и охлаждением и сенсорной панелью. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, краном и встроенным феном для рук.
Новый вагон прошел все тесты и процедуру сертификации. До конца этого года АО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) получит 50 обновленных вагонов, которые включат в состав поездов дальнего следования.