Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
На аукцион по продаже
На аукцион по продаже
Продажа санируемого Центробанком
Продажа АТБ переносится на 2020 г., объявил ЦБ. А поскольку банк остается под контролем регулятора, в ближайшей перспективе он планирует рассмотреть вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления. Под их руководством будет определена стратегия развития бизнеса АТБ, указал ЦБ.
Единственными участниками конкурса на АТБ должны были стать Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и получили согласование ФАС на приобретение акций АТБ. Стартовая цена аукциона, который должен был проходить на понижение, — 9,85 млрд руб.
«Банк пересмотрел свое видение развития в регионе», — объяснил «Ведомостям» представитель МКБ.
«Ведомости» направили запрос представителю Совкомбанка и ожидают ответа.