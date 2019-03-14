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14:02 (мск), источник: Ведомости

Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась

На аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка никто не пришел.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Продажа санируемого Центробанком Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) не состоялась, объявил регулятор. В четверг, 14 марта, должен был пройти открытый аукцион по продаже акций АТБ, принадлежащих ЦБ.

Но он не состоялся: из двух допущенных к аукциону игроков «фактически ни один не принял участия в торгах», сообщил регулятор.
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Продажа АТБ переносится на 2020 г., объявил ЦБ. А поскольку банк остается под контролем регулятора, в ближайшей перспективе он планирует рассмотреть вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления. Под их руководством будет определена стратегия развития бизнеса АТБ, указал ЦБ.

Единственными участниками конкурса на АТБ должны были стать Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и получили согласование ФАС на приобретение акций АТБ. Стартовая цена аукциона, который должен был проходить на понижение, — 9,85 млрд руб.

«Банк пересмотрел свое видение развития в регионе», — объяснил «Ведомостям» представитель МКБ.

«Ведомости» направили запрос представителю Совкомбанка и ожидают ответа.

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