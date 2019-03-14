Глава ФНС рассказал о преимуществах цифровизации для экономики

Источник: РИА "Новости"

По словам Мишустина, главный тренд развития налоговых администраций сегодня — быстрая и бесконтактная работа с добросовестными налогоплательщиками, которые смогут выполнять свои обязательства в пару кликов, не отвлекаясь от привычных дел.

В атмосфере доверия они будут готовы делиться персональными данными, если ведомство гарантирует защиту этой информации от утечек. Контрольно-надзорная же деятельность будет сосредоточена на потенциальных нарушителях.

Он добавил, что налоговая служба с 1990 года занимается автоматизацией своей работы. За 30 лет был пройден путь от печатной машинки налогового инспектора до информационной системы, охватывающей почти все направления деятельности службы, и современных центров обработки данных.

«В перспективе цифровые технологии позволят повысить прозрачность экономики для всех субъектов РФ, улучшить качество бюджетного планирования и гарантировать стабильность поступления доходов в бюджет страны», — отметил Мишустин.