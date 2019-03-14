Глава ФНС рассказал о преимуществах цифровизации для экономики
Налоговые администрации постепенно трансформируются в адаптивные цифровые платформы, осваивая современные
Налоговые администрации постепенно трансформируются в адаптивные цифровые платформы, осваивая современные
По словам Мишустина, главный тренд развития налоговых администраций сегодня — быстрая и бесконтактная работа с добросовестными налогоплательщиками, которые смогут выполнять свои обязательства в пару кликов, не отвлекаясь от привычных дел.
В атмосфере доверия они будут готовы делиться персональными данными, если ведомство гарантирует защиту этой информации от утечек.
Контрольно-надзорнаяже деятельность будет сосредоточена на потенциальных нарушителях.
Он добавил, что налоговая служба с 1990 года занимается автоматизацией своей работы. За 30 лет был пройден путь от печатной машинки налогового инспектора до информационной системы, охватывающей почти все направления деятельности службы, и современных центров обработки данных.
«В перспективе цифровые технологии позволят повысить прозрачность экономики для всех субъектов РФ, улучшить качество бюджетного планирования и гарантировать стабильность поступления доходов в бюджет страны», — отметил Мишустин.