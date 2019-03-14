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15:47 (мск), источник: Интерфакс

Греф не стал «наступать на ноги сталинистам», но объяснил рост экономики в СССР

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Либерализм — единственная экономическая система, способная дать эффективный результат, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Источник: Лидеры России

«Я либерал, и мне не стыдно себя признать либералом. Я абсолютный либерал в экономике и не знаю ни одну другую экономическую систему, которая построена не на либеральных принципах и даёт эффективный результат», — сказал Греф на финале конкурса «Лидеры России».

Комментируя слова одного из финалистов о том, что экономика СССР быстро росла при Сталине, глава Сбербанка отметил, что «быстро росла и росла эффективно — это две большие разницы».

Не хочу наступать на ноги сталинистам, но если говорить о стыде, то когда миллионами человеческих жизней полит рост, для меня это неприемлемо.
Герман Греф
глава Сбербанка

Сторонникам такого подхода Греф предложил подумать о том, что «в топке экономического роста» будут сожжены их собственные жизни.

Если человеку дать свободу, он совершит чудо. Другого будущего я не вижу.
Герман Греф
глава Сбербанка

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Финалисты конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Победителей ждет год личных карьерных консультаций топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Среди наставников, участвующих в проекте, — вице-премьеры, министры, губернаторы, представители бизнеса.

Финал конкурса проходит в Сочи с 13 по 17 марта.

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