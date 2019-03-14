«Триумф» без страховки. Как Россия потеряла 17 млрд при перевозке С-400 в Китай

«Фонтанке» стали известны подробности аварийной перевозки комплексов С-400 «Триумф» из порта
Ответственным за транспортировку ракет и систем был «Рособоронэкспорт» — единственный госпосредник по военному экспорту, входит в «Ростех». По данным «Фонтанки», 27 декабря 2017 года компания заключила с «Независимой страховой группой» (НСГ) договор страхования груза (в перевозочных документах он обозначен как «специальное оборудование» по контракту № Р/121560…) на сумму 346 млн долларов (19,9 млрд рублей по курсу декабря 2017 года). Полис был выдан на одну партию груза.
На них были оформлены только коносаменты — они одновременно являются расписками в получении груза и
«Рособоронэкспорт» одновременно выступал грузоотправителем и фрахтователем. Для морской перевозки С-400 «Триумф» он заключил с петербургской компанией «Балтик транс-порт» (БТП) так называемый
«НСГ» выплатила «Рособоронэкспорту» страховое возмещение всего на 31,7 млн рублей. Это около 0,15% от страховой суммы.
Страховая сумма определяется сторонами договора. Как правило, она ниже реальной стоимости груза. Страховщик отвечает в пределах этой суммы, а все, что сверх, — причинитель вреда. Так как возмещение составило гораздо ниже страховой суммы в 19,9 млрд, логично предположить, что штормом были повреждены незастрахованные партии груза.
По другой версии, договор страхования «Рособоронэкспорта» с «НСГ» составлен таким образом, что при любом ущербе на страховую компанию ложится минимальная нагрузка, а остальное госкомпания взыскивает с причинителя вреда.
«Балтик транс-порт» — непубличная компания. Сайт состоит из одной страницы, да и тот закрыт на техобслуживание. Через неделю после публикации «Фонтанки» «Идеальный шторм. Что у Чемезова утонуло в Ла-Манше» в регистрационные данные домена внесли изменения, у него появился новый создатель. Это житель села Ивашковка Житомирской области, гражданин Украины Алексей Филиппов. До телефона с префиксом «+380» дозвониться невозможно, его постоянно сбрасывают.
По стечению обстоятельств, Алексей Филиппов из Ивашковки встречается в списке погибших летом 2014 года военнослужащих Вооруженных сил Украины. До статьи «Фонтанки» сайт «Балтик транс-порт» был зарегистрирован на другое физическое лицо и по другому украинскому адресу — Одесса, улица Бунина, 10. Это здание
Борис Коган имел тесные связи с госкорпорацией «Ростехнологии». При жизни он входил в совет директоров «РТ-Логистика» — дочерней структуры «Ростеха». По одной из версий, «БТП» выступает неформальным представителем Kaalbye для заключения российских сделок. Одновременно компания афиллирована с «Ростехом» через
«Независимая страховая группа» является давним страховщиком структур «Ростеха». До 2015 года долю в ней через пару подконтрольных юрлиц имел сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав, бенефициар компании «Интербизнесгрупп».
«Рособоронэкспорт» судится за миллиарды в московском арбитраже. «НСГ» потребовала у «Балтик трансп-порт» 31,7 млн рублей, ранее выплаченных «Рособоронэкспорту», но проиграла. В конце февраля Арбитражный суд Петербурга и области оставил иск страховщика без рассмотрения.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»