Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось)
Россиянке вынесли приговор за незащищённый секс
Жена Бибера вышла в свет без юбки
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать
Врач назвал самый бесполезный анализ
Как долго можно сидеть на больничном
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
Тряслась от стыда: стюардессы грозили пассажирке из-за "наготы"
Прозрачная кофта на тело: певица показала фото
Российский вариант названия зарубежного фильма возмутил зрителей
Бьют тревогу: популярный гаджет может вызывать рак
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
8Умер Кит Флинт
18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Греф успокоил испугавшихся россиян

Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что бояться роботизации процессов не следует, так как автоматизированные системы возьмут на себя всю «грязную работу».

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение топ-менеджер высказал на финале конкурса управленцев «Лидеры России», передает ТАСС.

Я думаю, что мир изменится к лучшему. Я думаю, что у нас останется значительно более интересная часть, а вот всю грязную работу, повторяющиеся операции мы отдадим роботам, — заявил Греф в ходе выступления, отметив, что некоторым людям, конечно, придется сменить род деятельности.

Греф также не боится массовых сокращений. По его словам, люди должны продолжать развиваться и учиться, накапливать знания, компетенции и осваивать новые навыки.

Новость
Будущее наступает: когда роботы вытеснят людей

«Слушайте, много-много специальностей исчезали, темп сейчас другой, поэтому много говорим о том, что “лернинг” (от английского to learn — “учиться”, прим. “Ленты.ру”) должен быть присущ каждому человеку. Ты должен быть готов к тому, что поменяешь специальность в процессе жизни. Я не вижу никакой трагедии, я думаю, что люди будут заняты», — утверждает Греф.

Ранее сообщалось, что около трети россиян боятся, что лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а рабочее место займут роботы или программы. Более того, около трети россиян также опасаются, что и их дети после получения образования не смогут найти работу, так как российская система образования не готовит к этому детей.

 Греф назвал главную проблему России
Он незаконно вывел из России миллиарды и купил себе свободу
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино
Хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики» (видео)
Падающий самолет почти протаранил машину на шоссе
Жители Италии увидели в небе пугающее облако (видео)
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось) Резонансный инцидент произошел в американском городе Литл-Рок во время задержания подозреваемого в угоне автомобиля
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в беременность и роды актрисы (фото)
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь