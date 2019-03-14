Греф успокоил испугавшихся россиян

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение топ-менеджер высказал на финале конкурса управленцев «Лидеры России», передает ТАСС.

Я думаю, что мир изменится к лучшему. Я думаю, что у нас останется значительно более интересная часть, а вот всю грязную работу, повторяющиеся операции мы отдадим роботам, — заявил Греф в ходе выступления, отметив, что некоторым людям, конечно, придется сменить род деятельности.

Греф также не боится массовых сокращений. По его словам, люди должны продолжать развиваться и учиться, накапливать знания, компетенции и осваивать новые навыки.

«Слушайте, много-много специальностей исчезали, темп сейчас другой, поэтому много говорим о том, что “лернинг” (от английского to learn — “учиться”, прим. “Ленты.ру”) должен быть присущ каждому человеку. Ты должен быть готов к тому, что поменяешь специальность в процессе жизни. Я не вижу никакой трагедии, я думаю, что люди будут заняты», — утверждает Греф.