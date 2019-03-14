Греф успокоил испугавшихся россиян
Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что бояться роботизации процессов не следует, так как автоматизированные системы возьмут на себя всю «грязную работу».
Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что бояться роботизации процессов не следует, так как автоматизированные системы возьмут на себя всю «грязную работу».
Такое мнение
Я думаю, что мир изменится к лучшему. Я думаю, что у нас останется значительно более интересная часть, а вот всю грязную работу, повторяющиеся операции мы отдадим роботам, — заявил Греф в ходе выступления, отметив, что некоторым людям, конечно, придется сменить род деятельности.
Греф также не боится массовых сокращений. По его словам, люди должны продолжать развиваться и учиться, накапливать знания, компетенции и осваивать новые навыки.
«Слушайте,
Ранее сообщалось, что около трети россиян боятся, что лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а рабочее место займут роботы или программы. Более того, около трети россиян также опасаются, что и их дети после получения образования не смогут найти работу, так как российская система образования не готовит к этому детей.