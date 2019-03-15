Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21

Источник: РИА "Новости"

Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» — лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max. Об этом рассказали три человека: два близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и третий — к «Аэрофлоту». «Победа» еще в прошлом году подавала заявку в правительственную комиссию по импортозамещению с просьбой одобрить заказ на 50 Boeing 737 Max. Компания уже подписала твердый контракт на 20 судов с поставкой в 2019—2021 гг.., еще 30 она планирует получать с 2022 г.

Все госкомпании с 2018 г. должны согласовывать в правительстве ввоз в страну иностранной авиатехники дороже 1 млрд руб. 30 Мах стоят в зависимости от модели $1,8−2 млрд.

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Правкомиссия одобрила лизинг только первых 20 Boeing. А вопрос о покупке еще 30 подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова в декабре не одобрила и не стала выносить на правительственную комиссию, говорят два собеседника «Ведомостей». При этом подкомиссия Борисова рекомендовала «Победе» рассмотреть покупку вместо Boeing 30 российских среднемагистральных судов МС-21. А «Аэрофлоту» рекомендовано пересмотреть график поставок заказанных национальным перевозчиком МС-21 с учетом интересов «Победы», добавляют собеседники. ОАК планирует начать серийный выпуск МС-21 с 2021 г., сейчас лайнер проходит сертификацию.

Вопрос о закупке «Победой» 30 Boeing в 2022 г. на правкомиссию по импортозамещению пока даже не выносился. Он стоит на повестке дня. представитель вице-премьера Юрия Борисова

В декабре 2018 г. вице-премьер поручил Минпромторгу совместно с ОАК проработать возможность импортозамещения хотя бы части этой партии. Ни у кого нет цели сорвать «Победе» закупки. Есть цель совместить инвестпрограммы госкомпаний с планами российских производителей, уверяет представитель Борисова: «Чем больше выпуск, тем дешевле в итоге производство и цена конечного продукта».

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Ранее вопрос о поставке российских судов «Победе» не поднимался. Освоением новой российской техники занимается «Аэрофлот»: он уже получил 50 SSJ100 и заказал еще 100, также заказал 50 МС-21.

Сейчас у лоукостера 24 самолета Boeing 737 NG, еще шесть придут до лета. С учетом разрешенных чиновниками 20 Мах парк «Победы» к концу 2021 г. достигнет 50 судов. «Аэрофлот» в обновленной стратегии планирует, что «Победа» к 2023 г. достигнет трафика в 25−30 млн пассажиров. В 2018 г. она перевезла 7,2 млн человек.

На одном самолете, по подсчетам «Ведомостей», «Победа» в год перевозит около 350 000 человек. С 50 судами она сможет возить 18 млн человек. Без дополнительных лайнеров цели стратегии не достигнуть, тревожится близкий к «Аэрофлоту» человек.

Вариант с МС-21 можно рассмотреть. Но ведь все первые самолеты пойдут в «Аэрофлот», на «Победу» не хватит, добавляет собеседник.

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Президент ОАК Юрий Слюсарь рассказывал «Ведомостям», что в первый год производства будет выпущено 10 МС-21, во второй — 20, а на полную мощность в 72 лайнера производство выйдет на седьмой год выпуска.

«Вице-премьер не против закупки Boeing, мы рассчитываем на ближайшем заседании правкомиссии по импортозамещению услышать доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, сможет ли российский производитель, учитывая наличие других заказов, в необходимые “Победе” сроки гарантированно поставить самолеты вместо Boeing? Если да, то в каком количестве?» — говорит представитель Борисова. Исходя из доклада, комиссия и сможет принять решение, добавил он. Правительство одобрит покупку «Победой» еще 30 Boeing, если поймет, что наш авиапром не в состоянии заместить этот заказ, для этого и важен анализ Минпромторга, уверяет федеральный чиновник.

Бизнес-модель любого лоукостера строится на высоком налете парка. Поэтому лоукостеру целесообразно брать проверенные суда, чьи «детские болезни» устранены при эксплуатации другими авиакомпаниями. Олег Пантелеев директор агентства «Авиапорт»

«С новым самолетом высокого налета достичь невозможно», — категоричен гендиректор агентства Infomost Борис Рыбак. Для эффективной эксплуатации МС-21 нужна мощная система техподдержки с сетью складов запчастей и провайдеров техобслуживания, на создание которой уйдет много лет, добавляет Рыбак. «Победа» в 2017 г. эксплуатировала свои Boeing по 13,2 ч в сутки. ОАК гарантирует «Аэрофлоту» налет МС-21 в первый год работы не менее 5,8 ч в сутки, во второй год — не менее 7,8 ч в сутки и в третий — не менее 10,3 ч в сутки.