Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21
Это связано не с катастрофами, а с желанием помочь отечественному авиапрому.
Это связано не с катастрофами, а с желанием помочь отечественному авиапрому.
Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» — лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max. Об этом рассказали три человека: два близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и третий — к «Аэрофлоту». «Победа» еще в прошлом году подавала заявку в правительственную комиссию по импортозамещению с просьбой одобрить заказ на 50 Boeing 737 Max. Компания уже подписала твердый контракт на 20 судов с поставкой в 2019—2021 гг.., еще 30 она планирует получать с 2022 г.
Все госкомпании с 2018 г. должны согласовывать в правительстве ввоз в страну иностранной авиатехники дороже 1 млрд руб. 30 Мах стоят в зависимости от модели $1,8−2 млрд.
Правкомиссия одобрила лизинг только первых 20 Boeing. А вопрос о покупке еще 30 подкомиссия по
Вопрос о закупке «Победой» 30 Boeing в 2022 г. на правкомиссию по импортозамещению пока даже не выносился. Он стоит на повестке дня.
В декабре 2018 г.
Ранее вопрос о поставке российских судов «Победе» не поднимался. Освоением новой российской техники занимается «Аэрофлот»: он уже получил 50 SSJ100 и заказал еще 100, также заказал 50 МС-21.
Сейчас у лоукостера 24 самолета Boeing 737 NG, еще шесть придут до лета. С учетом разрешенных чиновниками 20 Мах парк «Победы» к концу 2021 г. достигнет 50 судов. «Аэрофлот» в обновленной стратегии планирует, что «Победа» к 2023 г. достигнет трафика в 25−30 млн пассажиров. В 2018 г. она перевезла 7,2 млн человек.
На одном самолете, по подсчетам «Ведомостей», «Победа» в год перевозит около 350 000 человек. С 50 судами она сможет возить 18 млн человек. Без дополнительных лайнеров цели стратегии не достигнуть, тревожится близкий к «Аэрофлоту» человек.
Президент ОАК Юрий Слюсарь рассказывал «Ведомостям», что в первый год производства будет выпущено 10 МС-21, во второй — 20, а на полную мощность в 72 лайнера производство выйдет на седьмой год выпуска.
«Вице-премьер не против закупки Boeing, мы рассчитываем на ближайшем заседании правкомиссии по импортозамещению услышать доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, сможет ли российский производитель, учитывая наличие других заказов, в необходимые “Победе” сроки гарантированно поставить самолеты вместо Boeing? Если да, то в каком количестве?» — говорит представитель Борисова. Исходя из доклада, комиссия и сможет принять решение, добавил он. Правительство одобрит покупку «Победой» еще 30 Boeing, если поймет, что наш авиапром не в состоянии заместить этот заказ, для этого и важен анализ Минпромторга, уверяет федеральный чиновник.
Бизнес-модельлюбого лоукостера строится на высоком налете парка. Поэтому лоукостеру целесообразно брать проверенные суда, чьи «детские болезни» устранены при эксплуатации другими авиакомпаниями.
«С новым самолетом высокого налета достичь невозможно», — категоричен гендиректор агентства Infomost Борис Рыбак. Для эффективной эксплуатации МС-21 нужна мощная система техподдержки с сетью складов запчастей и провайдеров техобслуживания, на создание которой уйдет много лет, добавляет Рыбак. «Победа» в 2017 г. эксплуатировала свои Boeing по 13,2 ч в сутки. ОАК гарантирует «Аэрофлоту» налет МС-21 в первый год работы не менее 5,8 ч в сутки, во второй год — не менее 7,8 ч в сутки и в третий — не менее 10,3 ч в сутки.
Представители «Аэрофлота», ОАК и Минпромторга на запросы «Ведомостей» не ответили.