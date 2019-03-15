Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось)
Россиянке вынесли приговор за незащищённый секс
Ирину Пегову раскритиковали за фотосессию в нижнем белье
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото с площадки
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу
В больнице Благовещенска дети годами заражались гепатитом С
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
Тряслась от стыда: стюардессы грозили пассажирке из-за "наготы"
Прозрачная кофта на тело: певица показала фото
Чистейший пляж, где живут выжившие после кораблекрушения свиньи
Способ оградиться от онкологии и болезней сердца
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
8Умер Кит Флинт
00:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Глава Volkswagen извинился за то, что использовал нацистский лозунг

Генеральный директор автомобильного концерна Volkswagen Герберт Дисс извинился за то, что использовал похожий на нацистский лозунг, чтобы подчеркнуть необходимость увеличения доходов корпорации.

Источник: Reuters

Выступая во вторник перед сотрудниками компании, Дисс произнес фразу «Ebit macht frei», за что позже публично принес извинения.

Дело в том, что словосочетание «Ebit macht frei» напоминает другую немецкую фразу — «Arbeit Macht Frei» («труд освобождает»). Именно этот лозунг нацисты вывешивали на воротах многих концлагерей. Наиболее известная подобная вывеска встречала тех, кого привозили в Освенцим.

В своем заявлении Дисс сказал, что неудачно выбрал слова и лишь имел в виду, что прочное финансовое состояние компании позволяет Volkswagen развивать бизнес.

Говоря о финансовом здоровье компании, Дисс, по его словам, имел в виду EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) — латинский акроним понятия операционной прибыли.

«Я ни в коем случае не хотел, чтобы эта фраза была воспринята в каком-либо другом контексте. В тот момент я просто не подумал о том, что такое возможно», — сказал Дисс.

Читайте также
Специалисты собрали фургон Volkswagen T2 в натуральную величину из деталей Lego

Свои извинения Дисс принес после того, как Volkswagen сообщил, что сократит 7000 рабочих мест в связи с планами сфокусироваться на производстве электрокаров, создание которых требует меньшего количества специалистов.

В начале этой недели компания объявила о годовой прибыли в размере 12 млрд евро, несмотря на то, что ей пришлось выплачивать крупные суммы в качестве компенсации за скандал «Дизельгейт», связанный с выбросами вредных газов.

Герберт Дисс сказал, что понимает особую ответственность компании в связи с ее ролью во времена Третьего рейха. Компания Volkswagen была основана в 1937 году по инициативе Адольфа Гитлера, чтобы семьи в Германии могли приобрести свой первый автомобиль.

Во время Второй мировой войны Volkswagen производил автомобили для армии, используя труд более 15 тысяч заключенных из концлагерей неподалеку от Вольфсбурга, где расположена штаб-квартира компании.

Ставшая популярной среди нацистов фраза «Arbeit Macht Frei» впервые появилась в XIX веке в качестве заголовка к роману немецкого писателя-националиста Лоренца Дифенбаха. В XX веке она преобразовалась в лозунг, который использовался в борьбе с безработицей во времена Веймарской республики.

Позже эта надпись появилась в созданном Генрихом Гиммлером концентрационном лагере в Дахау в 1933 году. Изначально туда отправляли неугодных власти людей, которые выступали против режима НСДАП. Слоган «труд освобождает» позже стал частью нацистской пропаганды, пытавшейся скрыть настоящую цель создания концлагерей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Парламент Британии проголосовал за перенос "брексита"
Глава Volkswagen извинился за то, что использовал нацистский лозунг
США отозвали всех своих дипломатов из Венесуэлы
В Пентагоне настояли на праве первого ядерного удара
СМИ: российские банки готовят план на случай введения санкций
Матвиенко запуталась, пересказывая мем
Бизнес обсудил на закрытой встрече с Путиным Курилы вместо Калви
«Зенит» проиграл и покинул розыгрыш Лиги Европы
Спорт
Такой «Зенит» Европе не нужен И в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» победил «Зенит» (2:1). Больше не осталось российских команд в еврокубках
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось) Резонансный инцидент произошел в американском городе Литл-Рок во время задержания подозреваемого в угоне автомобиля
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в беременность и роды актрисы (фото)
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь