Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Источник: Reuters

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, в числе которых оно называет высокопоставленного сотрудника одного из российских госбанков, информированное должностное лицо, занимающееся вопросами финансов, менеджера крупного российского банка и сотрудника иностранного банка.

По их данным, ведущие российские финансовые институты начали разрабатывать план действий на случай санкций США в конце 2018 года совместно с Минфином и Центробанком России.

«Каждый важный банк имеет пошаговый план по поводу того, что следует сделать в определенной ситуации, — заявил один из собеседников агентства. — Первый месяц разложен по дням, если не по часам».

Как поясняет Reuters, гипотетически США могут ввести против ряда российских банков санкции, лишающие их доступа к американской финансовой системе, что сделает невозможным для них проведение расчетов в долларах США, поскольку для этого необходимо иметь корреспондентский счет в американском банке.

Возможные варианты решения

Основной сценарий реагирования на подобную ситуацию предусматривает, что хотя бы один крупный российский банк не подпадет под санкции и будет иметь возможность осуществлять операции с валютой с помощью корсчетов в иностранных банках. В таком случае другие российские банки смогут переводить валюту, используя корреспондентские счета этого банка, не затронутого ограничительными мерами.

Читайте также Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина

Reuters уточняет со ссылкой на информацию в открытом доступе, что российские банки, ранее упоминавшиеся как возможные мишени санкций США в законопроекте, предложенном американскими сенаторами, связаны между собой корреспондентскими счетами, большинство из которых являются рублевыми и лишь малая часть — долларовыми.

Среди этих банков агентство называет Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. В случае отключения российских банков от американской финансовой системы решение проблемы валютных переводов при помощи корсчетов в России может быть лишь временным вариантом, который будет действовать около трех — четырех месяцев. Однако это поможет выиграть время для поиска иных вариантов.

Агентство отмечает, что существуют другие возможные сценарии в случае санкций. Один из них может предусматривать предоставление Центральным банком России валюты банку, не затронутому санкциями, чтобы другие финансовые институты открыли в этом банке корсчета для валютных операций. По мнению Reuters, возможен также вариант, при котором в случае введения санкций подпавший под их действие банк открыл бы корсчет непосредственно в Центральном банке, однако агентство считает это маловероятным, так как это создает потенциальный риск распространения санкций на Центробанк.

Антироссийские инициативы американских законодателей

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио в начале 2018 года внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект, предусматривающий полную заморозку активов, запрет на доступ к американской финансовой системе и блокирование любых сделок с американцами. Авторы инициативы предлагали, что такие действия могли быть предприняты, если директор национальной разведки США придет к выводу, что РФ или подконтрольные ей лица хотели вмешаться в американские выборы.