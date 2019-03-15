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00:45 (мск), источник: ТАСС

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

ТАСС, 15 марта. Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.

Источник: Reuters

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, в числе которых оно называет высокопоставленного сотрудника одного из российских госбанков, информированное должностное лицо, занимающееся вопросами финансов, менеджера крупного российского банка и сотрудника иностранного банка.

По их данным, ведущие российские финансовые институты начали разрабатывать план действий на случай санкций США в конце 2018 года совместно с Минфином и Центробанком России.

«Каждый важный банк имеет пошаговый план по поводу того, что следует сделать в определенной ситуации, — заявил один из собеседников агентства. — Первый месяц разложен по дням, если не по часам».

Как поясняет Reuters, гипотетически США могут ввести против ряда российских банков санкции, лишающие их доступа к американской финансовой системе, что сделает невозможным для них проведение расчетов в долларах США, поскольку для этого необходимо иметь корреспондентский счет в американском банке.

Возможные варианты решения

Основной сценарий реагирования на подобную ситуацию предусматривает, что хотя бы один крупный российский банк не подпадет под санкции и будет иметь возможность осуществлять операции с валютой с помощью корсчетов в иностранных банках. В таком случае другие российские банки смогут переводить валюту, используя корреспондентские счета этого банка, не затронутого ограничительными мерами.

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Reuters уточняет со ссылкой на информацию в открытом доступе, что российские банки, ранее упоминавшиеся как возможные мишени санкций США в законопроекте, предложенном американскими сенаторами, связаны между собой корреспондентскими счетами, большинство из которых являются рублевыми и лишь малая часть — долларовыми.

Среди этих банков агентство называет Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. В случае отключения российских банков от американской финансовой системы решение проблемы валютных переводов при помощи корсчетов в России может быть лишь временным вариантом, который будет действовать около трех — четырех месяцев. Однако это поможет выиграть время для поиска иных вариантов.

Агентство отмечает, что существуют другие возможные сценарии в случае санкций. Один из них может предусматривать предоставление Центральным банком России валюты банку, не затронутому санкциями, чтобы другие финансовые институты открыли в этом банке корсчета для валютных операций. По мнению Reuters, возможен также вариант, при котором в случае введения санкций подпавший под их действие банк открыл бы корсчет непосредственно в Центральном банке, однако агентство считает это маловероятным, так как это создает потенциальный риск распространения санкций на Центробанк.

Антироссийские инициативы американских законодателей

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио в начале 2018 года внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект, предусматривающий полную заморозку активов, запрет на доступ к американской финансовой системе и блокирование любых сделок с американцами. Авторы инициативы предлагали, что такие действия могли быть предприняты, если директор национальной разведки США придет к выводу, что РФ или подконтрольные ей лица хотели вмешаться в американские выборы.

Предполагалось, что ограничения эти должны были затронуть минимум три организации из перечисленных в законопроекте: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, БМ-Банк (ранее Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и Россельхозбанк. Этот законопроект не был принят, и недавно в Конгресс США был внесен новый билль подобного рода, который уже не содержит упоминания о конкретных российских банках.

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