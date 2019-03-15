Власти Китая с 1 апреля снизят ставки по НДС
ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китай с 1 апреля снизит ставки НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования. Об этом в пятницу на
ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китай с 1 апреля снизит ставки НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования. Об этом в пятницу на
«В этом году было принято решение о масштабном сокращении налоговой нагрузки. Снижение ставки налога на добавленную стоимость и отчислений на социальное страхование позволят снизить налоговую нагрузку на 2 трлн юаней (порядка $298 млрд). Это важный шаг в борьбе с понижающим давлением на экономику», — сказал Ли Кэцян.
«С 1 апреля текущего года будет снижен НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования», — указал премьер Госсовета.