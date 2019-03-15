Волны гнева: почему россияне протестуют против китайских проектов

Источник: РИА "Новости"

Чего опасаются россияне и что об этом думают в Поднебесной — в материале РИА Новости.

Не разлей вода

В среду премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить на «соответствие самым современным экологическим стандартам» проект завода по розливу воды на озере Байкал. «Эта тема стала очень острой», — подчеркнул глава правительства.

Речь идет о заводе в поселке Култук на юге Иркутской области. Строительство ведет «Аквасиб» — частная компания, на 99% принадлежащая гражданину КНР Цзюй Гофа (еще одним процентом владеет его русская супруга Олеся Мульчак).

«Аквасиб» планирует брать воду со дна Байкала, перекачивать по подводному трубопроводу длиной в несколько километров на предприятие, которое сейчас строится на берегу озера, разливать по бутылкам и экспортировать в Китай, Южную Корею и Монголию.

Плановая мощность завода — 528 тысяч литров воды в сутки. Первая очередь вводится в эксплуатацию в декабре, на полную мощность предприятие выйдет к 2021 году.

Этот проект возник в 2013-м. За пять лет компания «Аквасиб», по словам ее представителей, получила положительное заключение экологической экспертизы в соответствии с законом «Об охране озера Байкал», а также все предусмотренные законодательством разрешения на строительство.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuIoqf9gRd6/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ксения | ? (@kseniiia.kk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-21T07:09:38+00:00">20 Фев 2019 в 11:09 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако местные жители выступили резко против. В 2017-м один из них разместил на сайте change.org петицию с требованием остановить строительство. Под ней подписалось уже более 900 тысяч человек.

«Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем», — отмечается в документе. В частности, могут пострадать перелетные птицы, традиционно останавливающиеся в этом районе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bu6rknNFANq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bu6rknNFANq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bu6rknNFANq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ????? (@ilonanolivl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-12T17:37:04+00:00">12 Мар 2019 в 10:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же неподалеку от стройки находятся места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу. «Это обстоятельство не было учтено при выдаче разрешения на строительство», — подчеркивает автор петиции.

Тем не менее в январе строительство вступило в активную фазу. Местные обратились в Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру с требованием проверить соблюдение экологических норм. Нарушения выявили сразу.

«При осмотре установлено, что строительная площадка объекта захламлена отходами, а временное их накопление осуществляется на территории, не оборудованной в соответствии с требованиями законодательства», — сообщила прокуратура. Кроме того, на стройке обнаружены разливы топлива, которые могли привести к загрязнению байкальских вод.

Впрочем, надежды защитников озера остановить проект быстро развеялись. Как уточнили представители юридической службы «Аквасиба», проверяющие нашли лишь «два мешка мусора и пятно от автомобильного топлива, сейчас территория уже очищена».

Русским нельзя — китайцам можно

Теперь противникам завода может помочь лишь правительство. Эксперты отмечают, что, помимо традиционного отношения к Байкалу как к экологической жемчужине России, недовольными гражданами движет и вполне обоснованное чувство несправедливости.

Ведь китайской компании строительство комбината на берегу озера чиновники разрешили, а местным жителям запрещают возводить дома на берегу и требуют снести все, что было построено до внесения в закон «Об охране озера Байкал» поправок об обязательной экологической экспертизе.

Вид на церковь в поселке Листвянка | Источник: РИА "Новости"

Явные привилегии получил не только владелец «Аквасиба». Как сообщает сайт «Гуаньча» (принадлежит Шанхайскому институту стратегических исследований и выражает официальную точку зрения Пекина), китайцы скупают участки на берегу Байкала и ведут там активное строительство.

Если по закону купить землю не удается, они нанимают российского посредника, на которого оформляется недвижимость, но фактическим ее владельцем становится гражданин КНР. На приобретенной под предлогом строительства дачи или жилого дома земле появляются в итоге многоэтажные гостиницы и другие элементы туристической инфраструктуры.

«Гуаньча» цитирует одного из китайцев, вложившего в недвижимость на Байкале около 12 миллионов долларов и фактически признающего, что вся эта деятельность нелегальна. «Получение разрешений на строительство и экологических согласований может занять около трех лет, а это слишком долго», — объяснил он изданию.

Российские надзорные органы китайских нарушений почему-то не замечают, хотя за согражданами следят неусыпно, болезненно наказывая за мельчайшие отклонения от норм.

Общественное негодование в связи с китайским проектом на Байкале — самый резонансный, но отнюдь не уникальный случай. Только за последний месяц произошло как минимум два похожих скандала.

Новость Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян

Жители поселка Омский в Западной Сибири подали в региональную Комиссию по правам человека коллективную жалобу на строительство городка для 400 китайских рабочих, которые займутся реконструкцией Омского нефтеперерабатывающего завода.

«В Омске много безработных и притом квалифицированных работников, а они (Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7, подрядчик. — Прим. ред.) привозят китайскую молодежь, которая научится тут работать», — отмечают авторы документа, предупреждая, что строительство китайского поселка обернется «колонизацией омской земли».

В Моргаушском районе Чувашии местные жители на общественных слушаниях выступили против строительства молочного завода китайской компании «Сычуань-Чувашия».

Китайцы купили участок площадью 40 гектаров, на котором планируют возвести перерабатывающее предприятие, административное здание для упаковки готовой продукции, столовую, магазин и кафе, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Представители «Сычуань-Чувашия» пообещали, что все торгово-развлекательные объекты будут доступны и местному населению.

Однако им не поверили. На слушаниях люди жаловались, что китайцы уже огородили стройплощадку, перекрыв подъездные пути к земельным участкам, выделенным для личного подсобного хозяйства.

Правила поведения в России

Недовольство китайскими проектами — проблема прежде всего местных и региональных властей, заинтересованных в инвестициях, создании новых рабочих мест и увеличении налоговых поступлений.

Так, проект байкальского завода по розливу пресной воды предусматривает 1,5 миллиарда рублей инвестиций и 150 рабочих мест. Плюс стабильный поток налоговых платежей.

Неудивительно, что глава Бурятии Алексей Цыденов в начале марта заявил, что «все эти крики и волнения — вообще ни о чем»:

Что касается опасений на тему, что воды в озере не останется, могу привести только один пример: если мы возьмем все, что проходит сегодня через Ангарскую плотину, и то, сколько готов разливать в бутылки завод на Байкале, то это примерно столько же, сколько пропускает плотина за полторы минуты.

В середине февраля сайт «Гуаньча» опубликовал большой материал, посвященный недовольству российского населения китайской экономической экспансией.

По мнению издания, граждане КНР, приезжающие на Байкал, не дают зарабатывать русским:

Они останавливаются в гостиницах, принадлежащих их соотечественникам, питаются только блюдами национальной кухни. Их водители и другой обслуживающий персонал — китайцы. Все услуги оплачены еще на территории Китая, поэтому вклад в российскую экономику от них небольшой.

К тому же китайцы ведут себя в России не лучшим образом. «Далеко не все отличаются утонченными манерами: могут и плюнуть, и мусор выбросить, где их душе будет угодно, — констатирует издание. — У россиян это вызывает чувство неприязни».

Но самое главное, отмечают пекинские аналитики, россияне боятся экономической мощи Китая «в то время как их собственная страна настолько хороших результатов не показывает, а население постепенно уменьшается».