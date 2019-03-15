В России запретят продавать обувь без чипов
С 1 июля 2019 года в России введут обязательную маркировку обуви, а уже в феврале 2020 года производство и продажа обуви без чипов окажутся вне закона. Импортировать такую продукцию тоже запретят.
С 1 июля 2019 года в России введут обязательную маркировку обуви, а уже в феврале 2020 года производство и продажа обуви без чипов окажутся вне закона. Импортировать такую продукцию тоже запретят.
Такие рекомендации подготовил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с представителями отрасли, ассоциацией АКОРТ и Национальным обувным союзом, пишет «Российская газета». В ближайшее время их направят в Минпромторг.
«Рекомендации создавались с учетом технологических и логистических особенностей рынка, они адаптированы под обувную отрасль и позволят в комфортном для бизнеса формате и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции», — рассказала руководитель товарной группы «Обувь/Легпром» ЦРПТ Вера Волкова. Она надеется, что предложения будут приняты и реализованы «без серьезных изменений».
Зарегистрироваться в системе участники рынка будут обязаны с 1 июля по 1 октября 2019 года. С октября по февраль им выдадут необходимое оборудование.
Пока система обязательной маркировки распространяется алкогольные напитки, лекарства, меховые и табачные изделия. С 1 декабря обязательным станет чипирование шин, парфюмерии, фотоаппаратов и некоторой продукции легкой промышленности.