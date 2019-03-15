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14:48 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске банк оштрафовали за рекламный звонок местному жителю

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю оштрафовало один из банков за неправомерное распространение рекламы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: Mimzy/CC0
Новость
Карты, деньги, два звонка

Заявление в ФАС подал житель Хабаровска, которому позвонили из банка и стали перечислять оказываемые кредитным учреждением услуги. Мужчина не давал согласие на получение рекламы и написал жалобу.

Согласно российскому законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Изучив детализацию выписки звонков, аудиозаписи и предоставленные банком документы, комиссия УФАС установила, что такое согласие получено не было и выписала штраф кредитному учреждению в размере 100 тысяч рублей.

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