В Хабаровске банк оштрафовали за рекламный звонок местному жителю

Заявление в ФАС подал житель Хабаровска, которому позвонили из банка и стали перечислять оказываемые кредитным учреждением услуги. Мужчина не давал согласие на получение рекламы и написал жалобу.

Согласно российскому законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Изучив детализацию выписки звонков, аудиозаписи и предоставленные банком документы, комиссия УФАС установила, что такое согласие получено не было и выписала штраф кредитному учреждению в размере 100 тысяч рублей.