Мутко опроверг заявление ФАС об огромных переплатах россиян за услуги ЖКХ
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — В Федеральной антимонопольной службе утверждали, что «коммунальные монстры» повсеместно устанавливают тарифы на 100% выше себестоимости.
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — В Федеральной антимонопольной службе утверждали, что «коммунальные монстры» повсеместно устанавливают тарифы на 100% выше себестоимости.
Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять… Конечно, это не так. Нет таких различий — больше 100 процентов себестоимости… На самом деле это настолько поверхностно с обывательской точки зрения, все намного глубже.
«Тариф ведь зависит от многих факторов. Это прежде всего затраты на подготовку тепла. Вы работаете на газе — у вас современная котельная. А другой работает на мазуте, там стоимость другая. И вроде они в соседних деревнях, но вы будете платить в этой, современной котельной меньше. Тариф, условно, на Чукотке и в центральной полосе, безусловно, разный», — сказал Мутко.
По словам
«Мы только регулируем предельные индексы в коммунальной сфере. В основном они достигнуты ранее, идет инфляция. Сегодня надо понимать, что разночтения есть, есть обходы наших индексов, вот все эти обходные пути для начала надо вместе с ФАСом закрыть», — сказал он.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян ежегодно переплачивает за услуги ЖКХ больше 100 процентов себестоимости. «Все эти разговоры, что мы
«Мы подготовили первый в истории России закон об основах тарифного регулирования. В нем вводится не только определение эталонов, но там еще и расчетным образом показываются экономически обоснованные (тарифы — ИФ). Закон сейчас проходит согласование в правительстве», — добавил глава ФАС.