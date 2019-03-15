Мутко опроверг заявление ФАС об огромных переплатах россиян за услуги ЖКХ

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в пятницу прокомментировал высказывание главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о переплатах россиян за услуги ЖКХ, назвав его «поверхностным».

Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять… Конечно, это не так. Нет таких различий — больше 100 процентов себестоимости… На самом деле это настолько поверхностно с обывательской точки зрения, все намного глубже. Виталий Мутко Вице-премьер правительства РФ

«Тариф ведь зависит от многих факторов. Это прежде всего затраты на подготовку тепла. Вы работаете на газе — у вас современная котельная. А другой работает на мазуте, там стоимость другая. И вроде они в соседних деревнях, но вы будете платить в этой, современной котельной меньше. Тариф, условно, на Чукотке и в центральной полосе, безусловно, разный», — сказал Мутко.

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По словам вице-премьера, нужно исходить из того, что сегодня регионы устанавливают тарифы.

«Мы только регулируем предельные индексы в коммунальной сфере. В основном они достигнуты ранее, идет инфляция. Сегодня надо понимать, что разночтения есть, есть обходы наших индексов, вот все эти обходные пути для начала надо вместе с ФАСом закрыть», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что вопрос также заключается в том, как привлечь в сферу ЖКХ инвестиции для модернизации. «Сегодня пока вся коммунальная система при всей глобальности в целом справляется, но требует замены 40% сетей водоснабжения и 32% теплосетей», — подчеркнул Мутко.

100-процентная переплата

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян ежегодно переплачивает за услуги ЖКХ больше 100 процентов себестоимости. «Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем», — сказал он в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

По словам Артемьева, чтобы преодолеть эту ситуацию, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.

«Мы подготовили первый в истории России закон об основах тарифного регулирования. В нем вводится не только определение эталонов, но там еще и расчетным образом показываются экономически обоснованные (тарифы — ИФ). Закон сейчас проходит согласование в правительстве», — добавил глава ФАС.