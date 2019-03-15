Минздрав поддержал предложение спрятать алкоголь от покупателей

Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения РФ поддержало идею зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля о переносе алкоголя в изолированные от торговых залов помещения, закрытые от взгляда стенды или отдельные алкомаркеты. По мнению представителей ведомства, изъятие выпивки с открытых витрин снизит его употребление.

Минпромторг , в свою очередь, инициативу не поддержал, поскольку размещение алкоголя в отдельных стендах или помещениях потребует лишних расходов от предпринимателей и может привести к удорожанию всех потребительских товаров, а не только спиртного.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением», — приводит РИА Новости текст ответа Огулю замминистра здравоохранения Олега Салагая.

Чиновник сослался на данные Европейского плана действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012−2020 годы — его авторы отмечают, что чем доступнее алкоголь, тем больше его употребляют. При этом даже незначительные ограничения серьезно снижают количество потребляемого спиртного. «По данным исследований, размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции: на 23,2% для пива, на 33,6% для вина и на 46,1% для крепких напитков», — отмечает Салагай.

Сам Огуль заявил, что неважно, как именно будет скрыт от покупателей алкоголь:

Выставляя на прилавки ряды бутылок с красочными этикетками, магазины как бы дают понять, что алкоголь — это такой же продукт, как и любой другой. А если мы закроем его от глаз, это уже создаст некий психологический барьер между продуктами необходимыми и алкоголем.

В Минпромторге идею поддержать отказались, поскольку в ведомстве считают, что изменения не снизят потребления алкоголя. Реорганизация торговых помещений и создание отдельных стендов или залов для продажи алкоголя приведет к лишним тратам для предпринимателей, которые будут вынуждены поднять цены на все продовольственные товары для компенсации затрат, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста происходит из-за алкоголя и связанных с его потреблением заболеваний. Значительная часть разницы в показателях смертности взрослых людей — 735 случаев на 100 тысяч человек для мужчин против 203 случаев на 100 тысяч человек для женщин — объясняется именно тем, что мужчины чаще употребляют алкоголь и курят, отметила министр.

Минздрав ранее выступил с поддержкой законопроекта о создании особых магазинов для продажи алкоголя и табачных изделий.

Согласно инициативе, эти товары должны исчезнуть с полок обычных магазинов и продаваться только в специальных торговых точках, куда будут пускать людей старше 18 лет. Эти торговые точки будут закрываться на ночь, в отличие от многих супермаркетов.