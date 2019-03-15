Минздрав поддержал предложение спрятать алкоголь от покупателей
Выпивку необходимо перенести в отдельные алкомаркеты или изолированные помещения, говорится в инициативе.
Выпивку необходимо перенести в отдельные алкомаркеты или изолированные помещения, говорится в инициативе.
Министерство здравоохранения РФ поддержало идею зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля о переносе алкоголя в изолированные от торговых залов помещения, закрытые от взгляда стенды или отдельные алкомаркеты. По мнению представителей ведомства, изъятие выпивки с открытых витрин снизит его употребление.
«Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением», — приводит РИА Новости текст ответа Огулю замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Чиновник сослался на данные Европейского плана действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012−2020 годы — его авторы отмечают, что чем доступнее алкоголь, тем больше его употребляют. При этом даже незначительные ограничения серьезно снижают количество потребляемого спиртного. «По данным исследований, размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции: на 23,2% для пива, на 33,6% для вина и на 46,1% для крепких напитков», — отмечает Салагай.
Сам Огуль заявил, что неважно, как именно будет скрыт от покупателей алкоголь:
Выставляя на прилавки ряды бутылок с красочными этикетками, магазины как бы дают понять, что алкоголь — это такой же продукт, как и любой другой. А если мы закроем его от глаз, это уже создаст некий психологический барьер между продуктами необходимыми и алкоголем.
В Минпромторге идею поддержать отказались, поскольку в ведомстве считают, что изменения не снизят потребления алкоголя. Реорганизация торговых помещений и создание отдельных стендов или залов для продажи алкоголя приведет к лишним тратам для предпринимателей, которые будут вынуждены поднять цены на все продовольственные товары для компенсации затрат, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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Минздрав ранее выступил с поддержкой законопроекта о создании особых магазинов для продажи алкоголя и табачных изделий.
Также Минздрав негативно оценил законопроект, по которому на телевидение могла бы вернуться реклама алкоголя. Законопроект предлагал разрешить трансляцию рекламы спиртного на телевидении и радио с 23:00 до 07:00 по местному времени, а также рекламировать алкоголь во время трансляций спортивных соревнований. Рассмотрение инициативы после критических отзывов министерства было отложено Госдумой на неопределенный срок.