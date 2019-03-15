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17:40 (мск), источник: RNS

Переводы с карты на карту в России впервые обошли по объемам снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России впервые за период сбора соответствующих данных обошел объем операций по снятию наличных, свидетельствует статистика Банка России.

Источник: AP 2019

В 2018 году россияне перевели с карты на карту 27,37 трлн руб., а сняли только 26,59 трлн руб. В регуляторе уточнили, что доля переводов в общем количестве транзакций по банковским картам составила 14%, а объем таких операций за год увеличился почти на 44%. Доля снятия средств с карт в 2018 году составила 10%, объем этих операций продемонстрировал рост почти в 3,5%.

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Годом ранее россияне сняли более чем на 6 трлн руб. больше, чем перевели на другую карту. Показатели равнялись 19,05 трлн руб. и 25,71 трлн руб. соответственно. Регулятор фиксирует данные по операциям с использованием платежных карт с 2008 года. На протяжении этого периода объем операций по снятию наличных всегда превосходил объем переводов с карты на карту.

Доля операций по безналичной оплате товаров и услуг в 2018 году составила 76%, а их объем достиг 21 трлн руб. против 16,06 трлн руб. годом ранее. Таким образом, за год показатель вырос на 30,7%. Общий объем безналичных операций превысил 48 трлн руб., что почти вдвое больше объема операций по снятию наличных.

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