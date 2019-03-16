Reuters: Бразилия разрешит иностранцам добывать у себя уран

Для реализации этой инициативы профильные ведомства на протяжении двух лет вели подготовку изменений в национальное законодательство, которые после окончательной доработки будут направлены на рассмотрение в Национальный конгресс (двухпалатный парламент страны).

«Сегодня [по закону] добыча урана является монополией государства и осуществляется [госкорпорацией] Industrias Nucleares do Brasil. Необходимо таким образом изменить законодательство, чтобы к работе в этой отрасли можно было бы привлекать частный сектор», — пояснил Албукерке.

По словам министра, в контексте реализации будущих изменений правительство рассчитывает улучшить ситуацию в сфере контроля за добычей урана и только потом открыть рынок разведки и добычи этого минерала для потенциальных инвесторов, в том числе из-за рубежа. Вместе с тем политик отрицает возможность негосударственного участия в производстве ядерного топлива даже в будущем.