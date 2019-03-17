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07:28 (мск), источник: Российская газета

Для рубля станет определяющей вторая половина марта

Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, специально для «Росийской газеты».

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Источник: РИА "Новости"

— С начала марта рубль неуверенно и робко, но идет вверх, подорожав за первые две недели к доллару на 0,47 процента, а к евро — даже на 1,1процента. Вторая половина марта будет насыщена важными событиями в экономике и политике, которые окажут влияние на рубль.

Одно из таких важных событий произойдет на нефтяном рынке. В Баку 18 марта состоится «министерская» встреча стран-участниц соглашения «ОПЕК+». Заявления министров стран, входящих в «ОПЕК+», могут оказать влияние на цену нефти и, соответственно, на курс рубля. Полагаем, что в ходе этой встречи будет озвучено больше положительных для рынка нефти и курса рубля заявлений, чем отрицательных.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США 20 марта примет решение по процентной ставке. Весь мир с тревогой и нетерпением будет ожидать, повысит ли ФРС снова процентную ставку или сохранит ее без изменений. Полагаем, что повышение процентной ставки на мартовском заседании Федрезерва маловероятно.

Ожидания этого решения могут вызвать дополнительную волатильность курса рубля, но, если ФРС откажется от повышения ставки, то у российской национальной валюты появится шанс на укрепление.
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А уже через два дня, 22 марта, свое решение по ключевой процентной ставке будет принимать Банк России. Полагаем, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ очень маловероятно. Темпы инфляции в феврале замедлились по сравнению с январскими, а цена на нефть остается высокой. Поэтому, скорее всего, ключевая ставка сохранится на текущем уровне в 7,75 процента. Влияние этого решения на рубль пока оценить сложно, но с большей вероятностью на курс российской валюты повлияют сопроводительные комментарии в пресс-релизе ЦБ и последующая пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Во второй половине марта заседаний Европейского центрального банка не будет, однако на курс евро с высокой вероятностью будет влиять ситуация вокруг Brexit. Отсрочка выхода Великобритании из Евросоюза может оказать положительное влияние на курс евро, что будет, соответственно, негативно влиять на курс рубля к единой европейской валюте.

До конца марта ни сильного роста, ни обвала рубля мы не ожидаем.

Курс доллара в ближайшие две недели прогнозируем в рамках 65−67 рублей, а курс евро — в диапазоне 73,5−75 рублей.
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