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22:22 (мск), источник: ТАСС

CNN: Boeing представила самый длинный в истории пассажирский самолет

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Как передает CNN, длина Boeing 777X составляет 77 м, размах крыльев — 72 м.

Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире — новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X. Об этом сообщила телекомпания CNN.

«13 марта первый Boeing 777X был представлен сотрудникам компании [Boeing] в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолетов в городе Эверетт (штат Вашингтон)», — отметил телеканал, добавив, что лайнер получился даже немного длиннее, чем нынешний рекордсмен — двухпалубный Boeing 747−8.

По данным авиапроизводителя, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев — 72 м.

При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев, что ранее использовалось только в военной авиатехнике — как правило, для самолетов, которые предназначены для применения на авианосцах. Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями. Диаметр турбины последних составляет почти 3,5 м.

Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing 777−9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров.
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При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тыс. км. Укороченная версия Boeing 777−8X, длина которой составит 70 метров, сможет вместить 350−375 пассажиров и сможет пролететь немногим более 16 тыс. км.

Также в компании подчеркивают, что «расход топлива и эксплуатационные расходы [семейства Boeing 777X] будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10−12%». Первый полет новейший лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.

Скомканная презентация

В понедельник стало известно, что авиастроительная компания отменила масштабную презентацию Boeing 777X в связи с катастрофой Boeing 737 MAX в Эфиопии. Как отметило тогда агентство Reuters, компания решила перенести мероприятие на более подходящее время.

Катастрофа Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, которая произошла неделю назад, унесла жизни 157 человек.

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