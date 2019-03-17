Кудрин: США ослабнут в экономическом плане, но не в ближайшие 40 лет

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнет, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать», — сказал глава Счетной палаты в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир в воскресенье на телеканале «Россия-1».