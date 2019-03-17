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16:26 (мск), источник: ТАСС

Кудрин: США ослабнут в экономическом плане, но не в ближайшие 40 лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 марта. /ТАСС/. США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении около 40 лет, но рано или поздно экономика страны ослабнет. Пока этого не случилось, американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник: Reuters

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнет, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать», — сказал глава Счетной палаты в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир в воскресенье на телеканале «Россия-1».

В данный период США «будут более эгоистично себя вести на мировых рынках», также отметил Кудрин.

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