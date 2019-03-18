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09:48 (мск), источник: РИА Новости

Россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минкомсвязи предлагает легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на справку, подготовленную министерством.

Источник: Reuters

ЕSim — это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную сим-карту. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети можно не вставлять обычную сим-карту. Пользователь может просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение — и новый номер запишется на встроенной в устройство eSim.

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Так, по мнению Минкомсвязи, использование в России интегрированных в мобильные устройства сим-карт — eSim — не требует внесения изменений в законодательство. ESim такой же модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, говорится в справке министерства. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

Однако существует ряд нормативных препятствий для внедрения eSim в РФ, отмечает газета. Так, утвержденные правительством правила оказания услуг телефонной связи предписывают при переносе абонентом номера от оператора к оператору менять сим-карту. А так как извлечь eSim нельзя, процедура переноса номера для eSim пока не урегулирована. Кроме того, Минкомсвязи констатирует отсутствие у операторов необходимой для внедрения eSim инфраструктуры. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов подтвердил, что министерство разрабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim. Планируется, что она будет готова к концу этого года.

ESim может сильно изменить рынок, считает партнер Deloitte Антон Шульга. Во-первых, станут ненужными дилеры, торгующие контрактами операторов. Во-вторых, eSim может дать импульс развитию виртуальных операторов.

«Вымпелком» готовится к тестированию eSim — оператор изучает правовые и организационные аспекты их внедрения, передал газете вице-президент компании по стратегии и развитию бизнеса Александр Поповский. Tele2 рассматривает возможность внедрения eSim — cейчас компания оценивает ситуацию на рынке и разработки вендоров, заявила ее представитель Ольга Галушина. Изучает вопрос и «Мегафон». Но говорить о коммерческом внедрении пока рано: есть проблемы технического, организационного и правового характера, сообщил газете представитель компании Юрий Нехайчук.

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