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10:45 (мск), источник: РИА Новости

Дерипаска рассказал, почему подал иск к минфину США

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью телеканалу CNBC опроверг информацию о том, что по указанию российских властей подал иск к министерству финансов США, добиваясь блокировки введенных против него санкций.

Источник: РИА Новости

На вопрос о том, связано ли его решение об иске с указанием Кремля, Дерипаска сказал, что все, кто так думает, «абсолютно заблуждаются», и он подал иск для того, чтобы восстановить свою репутацию.

«Превращение финансовой системы в оружие … может быть оправданно, если речь идет о наркотиках, распространении ядерного оружия, торговле людьми. Но применять те же средства (или — ред.) те же инструменты к предпринимателям, и разрушать всю концепцию презумпции невиновности и справедливого процесса — я не думаю, что это то, что задержится надолго», — сказал Дерипаска.

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Он также сказал, что американские санкции стали для него полной неожиданностью. «Для меня этот шаг (властей США по санкциям — ред.) был полной неожиданностью, и надеюсь, что рано или поздно люди поймут, что это было неправильно», — сказал бизнесмен.

«Ситуация все хуже. Последние слушания в конгрессе, когда меня лично начали обвинять в вещах, с которыми я никак не связан, … — это просто фантазии — это привело меня к понимаю, что судебная система США может быть последним средством для того, чтобы были изучены факты», — сказал бизнесмен.

Дерипаска в пятницу подал иск в федеральный суд Вашингтона против министерства финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.

США в апреле внесли в «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго», после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

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22 января© Ньюстюб
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